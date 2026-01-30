Cinco años de prisión para un conductor sin carnet y drogado que hirió brutalmente a dos guardias civiles en su fuga

La sección Penal del Tribunal de Instancia de Huesca ha condenado a penas que suman cinco años de prisión para un joven de 22 años que hirió a dos guardias civiles durante una atropellada fuga que se inició en la capital oscense y finalizó en la A-23 en Sabiñánigo, cincuenta kilómetros después.

La decisión judicial responsabiliza al acusado, que asumió los hechos durante la vista, de dos delitos de atentado (2 años), otro de conducción temeraria (2 años) y uno más por daños (1 año).

El tribunal considera probado que la noche del 7 de enero de 2024, el joven, mientras conducía el coche de su madre por la avenida Martínez de Velasco sin carnet y bajo los efectos de las drogas, avistó una patrulla de la Policía Nacional y emprendió una precipitada huida hacia la frontera con Francia a una velocidad temeraria y generando grave riesgo para otras personas.

Tras intentar zafarse del coche policía que le perseguía, el joven, en cuyo vehículo viajaban otras dos personas, embistió al primero de los coches de la Guardia Civil que se habían apostado a la altura del municipio de Lanave, que pudo esquivar el impacto, y colisionó brutalmente contra el segundo de los vehículos oficiales, cuyo conductor quedó inconsciente a causa del golpe.

Después del accidente, cuando los agentes se disponían a identificar al conductor, este, con una actitud violenta, agredió a los agentes de la guardia civil del control y causó lesiones y fracturas a uno de ellos antes de ser detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia de Jaca.

Además de la pena de prisión, el juzgado impone al joven, nacido en Rumanía y de nacionalidad francesa, una prohibición de obtención del permiso de conducción en dos años y medio, multa de 2.880 euros, seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad, indemnización por más de 10.000 euros a los agentes lesionados y las costas procesales, del pago de lo cual hace responsable civil subsidiaria a la madre del acusado y a su aseguradora.

El abogado de uno de los agentes, Jorge Piedrafita, ha valorado la imposición de una sentencia "severa" al joven por unos hechos que entiende "muy graves, que pudieron causar la muerte de los dos agentes y que puso en grave riesgo la seguridad vial de todos los peatones y conductores que encontró a su paso el acusado".