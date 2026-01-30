Un detenido en Zaragoza por formar parte de un grupo criminal que asaltaba pisos donde se ejercía la prostitución

Un operativo conjunto entre la Ertzaintza y la Policía Nacional ha permitido la detención de dos hombres implicados en la comisión de robos con violencia en viviendas donde las víctimas ejercían la prostitución. Una de las afectadas de un robo ocurrido en noviembre en San Sebastián tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en un centro hospitalario debido a las graves lesiones sufridas.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el suceso que ha originado la investigación tuvo lugar a principios del mes de noviembre del pasado año en San Sebastián, donde dos mujeres denunciaron en dependencias de la Ertzaintza haber sido víctimas de un robo con violencia en la vivienda donde residían.

Al parecer, un individuo había contactado con ellas para realizar un servicio sexual y, una vez en la vivienda, simuló bajar a por una botella de vino. Nada más abrir la puerta, otros dos hombres encapuchados que estaban esperando en el rellano accedieron al interior.

Una vez dentro, maniataron y amordazaron a las mujeres, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron violentamente, logrando sustraerles dinero, documentación, teléfonos móviles, joyas y otros objetos personales.

Debido a las lesiones sufridas, las víctimas fueron evacuadas a un hospital para recibir asistencia médica. Una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula.

En el marco de la investigación llevada a cabo, se detectaron hechos similares durante el mes de noviembre en otras tres ciudades del Estado, concretamente en Ferrol, Gijón y Valladolid. Los robos fueron cometidos en apartamentos donde mujeres ejercían la prostitución, ejerciendo en todos los casos violencia "gratuita y desmedida" hacia las mismas.

Las pesquisas realizadas condujeron a la certeza de que los autores podrían haber viajado a Vigo con el fin de contratar servicios sexuales con otra mujer y cometer un delito similar, por lo que se estableció contacto la Policía Nacional para trasladarles la información de la que se disponía.

Destapan una estructura criminal

En este punto se estableció un equipo conjunto de investigación con Policía Nacional, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO). La investigación ha permitido destapar una estructura criminal especializada en realizar asaltos a mujeres vulnerables, la mayoría de origen latinoamericano que ejercen la prostitución en viviendas particulares o locales.

Gracias a la estrecha colaboración con la Policía Nacional se consiguió identificar y localizar a dos de los autores que fueron detenidos en A Coruña y Zaragoza por su implicación en los hechos mencionados. Con la autorización judicial pertinente, se procedió a la entrada y registro de sus respectivas viviendas, donde se localizaron numerosos objetos sustraídos a las víctimas, lo cual acredita su participación en los hechos investigados.

Asimismo, en uno de los domicilios se encontraron sustancias estupefacientes, por lo que se han instruido nuevas diligencias por un delito contra la salud pública. Los objetos sustraídos serán restituidos a las víctimas y se continúa con la investigación por si pudiera haber nuevas víctimas de hechos similares que no hayan sido denunciados y tratar de localizar al tercer autor implicado.

Los dos detenidos, de 29 y 33 años, fueron puestos a disposición judicial, habiéndose decretado prisión para uno de los arrestados y libertad con cargos para el otro.