La despedida a Cristian, uno de los fallecidos en el alud de Cerler: "Llegaste a mi vida sin haber salido de mí"

Cristian Vergara es uno de los dos esquiadores fallecidos ayer en un alud fuera de pistas en la estación de esquí de Cerler, un joven zaragozano de 25 años a quien su madrastra ha enviado un mensaje de despedida a través de las redes sociales. Dice esta mujer que el día de ayer fue "demasiado confuso", cargado de "horas de espera" y "de incertidumbre" hasta que se certificó su fallecimiento sobre las 14.00 horas. "A diario hablan de muertos y de heridos en las noticias, pero en esta, la del alud en Benasque, se referían a ti, Cristian. Y no queríamos que fueras tú", escribe esta misma mujer en un mensaje en el que pide "humanidad" debido a las críticas que está recibiendo el difunto por desarrollar la actividad fuera de pistas.

"Leí mensajes en redes, no debí hacerlo, pocos de condolencias, muchos de crítica, muchos juicios por haberte arriesgado a esquiar fuera de pista. Y sí, nosotros también lo pensamos. Cuántas veces te lo dijimos, cuántas veces te pedimos que no te expusieras, pero tus 25 años y tus ansias de libertad no escuchaban. Por eso hoy escribo porque quiero decirle a quien escribe desde el odio, desde el juicio y desprecio, que detrás de esa vida hay una familia, personas rotas de dolor. Aunque solo sea por eso merecemos respecto. Se trata de humanidad", ha expuesto su madrastra.

Sobre Cristian dice que fue "luz", "intensidad" y "un alma libre", un chico al que quiso "desde el primer momento". "A ti, Cristian, decirte que te quiero. Llegaste a mi vida sin haber salido de mí. Con tus jerséis imposibles y tu risa", continúa esta mujer con el recuerdo todavía muy presente en lo sucedido ayer. "Primero nos dijeron que estabas herido y, dentro de la gravedad de la situación, respiramos aliviados porque te llevaban en helicóptero al hospital (...) Hasta que nos dijeron que no eras tú el herido, Mientras tanto mirábamos las noticias, buscábamos cualquier dato, cualquier palabra, aferrándonos incluso a la idea de que se hubieran confundido", relata.

"Ahora te veremos en las montañas, en el viento, en los atardeceres, en cada lugar donde se respire naturaleza y belleza. Te llevas una parte de nuestra vida pero nos dejas algo inmenso: el privilegio de haberte conocido. Serás eterno. Rezamos por ti". De esta forma concluye la misiva que anoche público en su cuenta de Facebook.