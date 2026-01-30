Los estanqueros de Zaragoza denuncian "miedo", "tensión" y "riesgo": robos en Alfamén, Cariñena, Torres de Berrellén...

La entidad que representa a los propietarios de los estancos en la provincia de Zaragoza ha mostrado su "profunda preocupación" por el aumento de los robos en los establecimientos de su medio rural. A los últimos robos cometidos en Cariñena y en Torres de Berrellén se suman otros en Alfamén y en Belchite desde la madrugada del 17 de noviembre de 2025, un periodo de tiempo en el que también se han registrado dos atracos en la ciudad de Zaragoza. Es una "inquietud creciente" según han trasladado desde la Asociación de Expendedores de Tabaco y Timbre de la Provincia de Zaragoza (Asezar), por lo que instan a sus afiliados a "extremar las precauciones" y "reforzar las medidas de seguridad".

"Desde Asezar trasladamos la inquietud creciente de los estanqueros, especialmente en los pueblos, donde muchos titulares trabajan solos y donde la limitación de medios y la menor presencia policial genera una clara sensación de desprotección. Esta situación está provocando miedo, tensión e incertidumbre entre los profesionales, que se ven obligados a desarrollar su actividad en un clima de riesgo constante", expresan desde Asezar en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Varios robos

Es la respuesta a los últimos robos publicados por este mismo diario hace unos días, cuando se informó de la comisión de un robo en el estanco de Torres de Berrellén y de un segundo robo en el estanco de Cariñena. En ambos casos fueron varios encapuchados quienes se llevaron una abundante cantidad de dinero además de paquetes de tabaco tras llegar al lugar de los hechos a bordo de vehículos que constaban como sustraídos. Fue el mismo modus operandi que se había seguido unas semanas antes en Alfamén.

Desde Asezar insisten en "la importancia de la colaboración ciudadana" para comunicar cualquier información o movimiento sospechoso a la Guardia Civil o la Policía Nacional. "Confiamos en que esta situación pueda revertirse cuanto antes y reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades para mejorar la seguridad de los estancos y de quienes trabajan en ellos", concluyen.