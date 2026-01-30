Luto en Guadalajara por la muerte de Hugo Carrasbal en un alud en Cerler: suspendido el 'Pre-Reto Viaje a la Alcarria'

La sociedad alcarreña está de luto tras conocer la triste noticia de la muerte de Hugo Carrasbal, un joven de Guadalajara de 22 años que anoche falleció en la uci tras verse sepultado por un alud fuera de pistas en la estación de esquí de Cerler. Debido a la muerte del joven deportista, la organización del 'Reto Viaje a la Alcarria' ha suspendido el 'Pre-Reto Viaje a la Alcarria' (una ruta de 12 kilómetros en el entorno de Tendilla) previsto para este sábado porque Hugo es el hijo de la anterior presidenta del Club Maratón Guadalajara, Ana, una persona "muy querida y estrechamente vinculada a la historia del club" según han expresado desde la entidad.

"La organización informará próximamente sobre la posible nueva fecha de celebración. Agradecemos la comprensión de todos los participantes y colaboradores y os invitamos a acompañarnos en este gesto de respeto y recuerdo", ha comunicado la organización del 'Reto Viaje a la Alcarria' a través de sus redes sociales. Se trata de un actividad previa a la triple cita que tendrá lugar entre el 15 y el 17 de mayo, tres días de carrera por relevos por el territorio que Camilo José Cela visitó en su libro 'Viaje a la Alcarria'.

"En estos momentos tan difíciles, queremos trasladar nuestro más síncero pésame y todo nuestro cariño a la familia y a sus allegados, uniéndonos a su dolor y poniéndonos a su disposición para cuanto pudieran necesita", ha transmitido la entidad organizadora en este mismo comunicado.

Hugo es un joven deportista que en esta etapa de su vida estaba preparando sus oposiciones al Cuerpo de Bomberos según ha informado la alcaldesa de Gudalajara, Ana Guarinos (PP), al inicio del pleno municipal al transmitir "el afecto" y "la cercanía" de la ciudad "en estos momentos de enorme dolor". En su cuenta de X (antes Twitter) ha querido trasladar su "cariño" y "apoyo" a los familiares y seres queridos de Hugo.