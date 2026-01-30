Un muerto y cuatro heridos en un choque frontal entre dos vehículos a la altura de Caspe

Un hombre ha fallecido y otras cuatro personas han resultado heridas este viernes tras un accidente de tráfico ocurrido en la N-211, en el término municipal de Caspe (Zaragoza). El siniestro se ha producido a las 17.15 en el kilómetro 283, al colisionar frontalmente dos turismos.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, el balance provisional es de un varón fallecido, dos heridos graves, un herido leve y un menor con heridas leves. Hasta el lugar se han desplazado bomberos y un helicóptero de emergencias. Uno de los heridos ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.

La Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente. La vía permanece cortada al tráfico.

Seis fallecidos en las carreteras en lo que va de 2026

Con este, ya son seis las personas que han perdido la vida en las carreteras aragonesas en lo que va de año, el último de ellos, un hombre de 78 años que falleció en un siniestro con su turismo en la AP-68, el pasado 21 de enero.

En el primer accidente, el de Albarite de San Juan del pasado día 5, se vieron implicados una furgoneta y un tractor . Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil en Aragón, a consecuencia de la colisión frontolateral entre el turismo y el vehículo agrícola resultó fallecido el conductor de la furgoneta, un varón de unos 30 años.

Y el pasado 11 de enero se produjo otro accidente en la A-228, en el entorno de Mora de Rubielos, en el que falleció una persona y resultaron heridas graves otras dos. En ese caso, los Bomberos tuvieron que excarcelar a una persona, el copiloto, que había quedado atrapado después de que el coche quedara volcado boca abajo. La persona que viajaba en la parte de atrás fue la que falleció.

El tercer y el cuarto deceso mortal se produjeron en las 48 horas siguientes al siniestro de Mora de Rubielos. En uno, resultó fallecido un joven de 24 años a la altura de Villanueva de Gállego tras volcar un turismo, dejando igualmente dos heridos leves y uno grave. Y apenas unas horas después, un hombre de 55 años murió a la altura de Gea de Albarracín.