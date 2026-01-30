Una avalancha de 300 metros sepultó a los dos muertos en Cerler: "Es una zona en la que se producen aludes todos los años"

A Cristian y Hugo les engulló una gran avalancha de nieve cuando realizaban "una gran diagonal" fuera de pistas tras apearse del telesilla de Gallinero en la estación de esquí de Cerler. Fue "un alud grande", de 300 metros de longitud y unos 60 metros de anchura que les sepultó bajo un metro y medio de nieve según describe el jefe del Área del Greim de Aragón y de Navarra, el capitán José Manuel Mora. Se trata de una zona de "mucha pendiente" en la que trabajaron ocho compañeros del Greim junto a los guías caninos para rescatar ambos cuerpos, aunque nada se pudo hacer por Cristian y poco más por Hugo, quien murió por la noche en la uci.

A las 12.30 horas se desencadenó este fatal suceso, apenas media hora más tarde hallaron el cuerpo de Diego y sobre las 13.55 horas dieron con el cuerpo de Cristian pues el joven zaragozano no marchaba equipado con un Detector de Víctimas de Avalanchas (DVA). Por eso se pudo encontrar antes a su compañero en la conocida como fase de asfixia, con las vías aéreas "semidespejadas" mientras su esperanza de supervivencia oscilaba entre el 30 y el 40%. Entonces se aplicó el protocolo por hipotermia, se iniciaron las maniobras de reanimación y se le trasladó en helicóptero hasta el hospital Miguel Servet. Pero murió a medianoche.

"Taponadas por la nieve"

Una hora más tuvo que transcurrir hasta que el guía canino del Greim de Benasque halló el cuerpo de Cristian, en su caso, "con todas las vías aéreas taponadas por la nieve" según explica el jefe del dispositivo, en el que también participaron los 'pisters' de la estación. De igual modo le trasladaron hasta el parking de Ampriu, aunque en su caso el médico del 061 declaró in situ el fallecimiento. Para entonces ya habían transcurrido 90 minutos desde que el alud sorprendiera a Cristian y a Hugo, dos jóvenes naturales de Zaragoza y de Guadalajara, respectivamente.

Imagen del alud de este jueves en Cerler

Del fatal suceso fueron testigos tres compañeros de los difuntos que decidieron seguir su ruta dentro del dominio esquiable de la estación mientras que Cristian y Diego tomaron una ruta alternativa fuera de pistas. "Es una zona en la que se producen aludes todos los años", expone el capitán Mora sobre el punto del siniestro, en el que aclara que la propia estación provoca aludes intencionados para garantizar la seguridad del dominio esquiable.

De esta forma se realizó el rescate de la sexta y la séptima mortal por avalanchas en el Pirineo aragonés a lo largo del último mes, una situación que el jefe del Greim de Aragón y de Navarra tilda de "excepcional". "Ha nevado muchísimo de forma temprana, la montaña está cargada de nieve y va a seguir nevando. Hay que ir día a día. El escenario va a seguir siendo feo porque no va a dejar de nevar", subraya Mora. Por eso hace un llamamiento a la precaución. "El mensaje es sencillo y claro para este tipo de personas que viene a disfrutar de un día de esquí: que se dediquen a esquiar en el dominio esquiable de la estación", aconseja.