Desalojado un edificio del barrio del Ensanche en Teruel por un aparatoso incendio: la colaboración vecinal fue clave
Una parte de los vecinos ya había abandonado el inmueble mientras los que todavía se encontraban en su interior fueron ayudados a salir a la calle
Los vecinos de un edificio del barrio del Ensanche de Teruel se han visto obligados a abandonar sus viviendas durante varias horas este viernes por la noche tras iniciarse un incendio en la séptima planta del edificio sin que haya habido que lamentar daños personales.
El fuego se localizó en una vivienda --en ese momento vacía-- de la séptima planta del edificio y a la llegada de los Bomberos de la Diputación Provincial de Teruel --iniciaron su intervención a las 22.40 horas-- una parte de los vecinos ya había abandonado el inmueble mientras los que todavía se encontraban en su interior fueron ayudados a salir a la calle.
Las tareas, en las que participaron seis bomberos en colaboración con agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, se centraron en extinguir primero el incendio, muy localizado en esa vivienda de la séptima planta, y posteriormente se pasó a ventilar para evacuar el humo concentrado.
La intervención se prolongó hasta cerca de la 1.00 de la madrugada, momento en el que los vecinos pudieron volver a sus viviendas.
