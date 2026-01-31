Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan muerto a un hombre de 65 años en una habitación del hotel París en Zaragoza

Una trabajadora del servicio de limpieza ha encontrado el cadáver cuando ha accedido a la estancia

Presencia policial en las inmediaciones del hotel París, en la calle San Pablo (19), este sábado por la mañana.

Presencia policial en las inmediaciones del hotel París, en la calle San Pablo (19), este sábado por la mañana. / SERVICIO ESPECIAL

A. T. B.

Zaragoza

Un hombre de 65 años ha sido hallado muerto este sábado en una habitación del hotel París en Zaragoza. Ha sido sobre las 12.30 horas cuando una trabajadora del servicio de limpieza de habitaciones ha descubierto el cadáver de este varón de nacionalidad española nacido en 1960. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el lugar de los hechos se ha podido comprobar que el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) para practicarle la autopsia, que certificará las causas del deceso de este sexagenario.

Las primeras pesquisas apuntan a que el difunto podría llevar unos días fallecido según han señalado los servicios sanitarios que han certificado su defunción. El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia este sábado 31 de enero, ha autorizado el levantamiento del cadáver en torno a las 14.00 horas y en el establecimiento hotelero también han trabajado los agentes adscritos a Policía Científica para realizar la inspección técnico-ocular de la habitación en la que se alojaba el fallecido.

Hotel París

Ha sido un furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo quien ha trasladado el cadáver al Instituto de Medicina Legal de Aragón. Hasta este hotel situado en la calle San Pablo (19), en el barrio del Gancho, también se ha desplazado una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana una vez que se ha dado la voz de alarma al 091. A la llegada de los agentes se ha comprobado la presencia del cuerpo inerte, por lo que se ha activado el protocolo de actuación dando aviso a los servicios sanitarios, al Grupo de Policía Judicial y a la comitiva judicial.

En la misma habitación se ha certificado la defunción de este hombre de 65 años al mismo tiempo que se han protegido los indicios de valor policial para averiguar qué ha pasado. Por eso los efectivos de Policía Científica han tomado muestras de la estancia, unas pruebas a las que se sumará el resultado de la autopsia que practicarán los médicos forenses.

