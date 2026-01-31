Un ladrón no podrá pisar El Corte Inglés del paseo Sagasta por robar ocho auriculares

Un ladrón, J. A. V. R., ha aceptado esta semana una condena de un año y un día de cárcel como autor de un delito continuado de hurto por robar en tres ocasiones en El Corte Inglés del paseo Sagasta. Pero quizá la pena de prisión sea lo que menos le importe al complejo, pues se ha asegurado de que este amigo de lo ajeno no pueda acceder allí en un plazo de dos años. De esta forma se garantiza que este varón colombiano de 35 años no pueda llevarse de allí más auriculares de los muchos que se llevó entre el 11 y el 16 de octubre de 2023.

Y es que el acuerdo suscrito esta semana ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza recoge una prohibición de acceso durante dos años además del pago de una multa de 240 euros y de una indemnización de 1.351 euros. Si abona sendos importes no ingresará en prisión a cambio de no delinquir en un periodo de tiempo de dos años. Son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, el letrado Alexis Guajardo.

Los robos

Se trata de una investigación dirigida por el Grupo de Hurtos una vez que se denunciaron los tres robos cometidos el 11, el 13 y el 16 de octubre de 2023. En el primer robo consta la sustracción de dos auriculares valorados en 250 euros; en el segundo robo consta la sustracción de tres auriculares valorados en 636 euros, y en el tercer robo consta la sutracción de tres auriculares valorados en 397 euros.

Por estos mismos hechos se solicitan los imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el complejo, unos documentos que permitieron a los investigadores identificar al autor de los hechos. A este ladrón se le detuvo el 23 de octubre de 2023 cuando los vigilantes de seguridad de El Corte Inglés del centro comercial de Puerto Venecia le retuvieron por robar material electrónico. A su llegada, los agentes comprobaron que se trataba del mismo hombre que días antes había robado en El Corte Inglés del paseo Sagasta.