Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaCandidatos 8-FTrasvase EbroOperación asfaltoAlud CerlerAccidente Caspe
instagramlinkedin

Un ladrón no podrá pisar El Corte Inglés del paseo Sagasta por robar ocho auriculares

El acusado ha aceptado una pena de un año y un día de cárcel además de la prohibición de acceso al complejo durante dos años

Imagen de archivo de un cartel de rebajas en el Corte Inglés del paseo Sagasta de Zaragoza.

Imagen de archivo de un cartel de rebajas en el Corte Inglés del paseo Sagasta de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

A. T. B.

Zaragoza

Un ladrón, J. A. V. R., ha aceptado esta semana una condena de un año y un día de cárcel como autor de un delito continuado de hurto por robar en tres ocasiones en El Corte Inglés del paseo Sagasta. Pero quizá la pena de prisión sea lo que menos le importe al complejo, pues se ha asegurado de que este amigo de lo ajeno no pueda acceder allí en un plazo de dos años. De esta forma se garantiza que este varón colombiano de 35 años no pueda llevarse de allí más auriculares de los muchos que se llevó entre el 11 y el 16 de octubre de 2023.

Y es que el acuerdo suscrito esta semana ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza recoge una prohibición de acceso durante dos años además del pago de una multa de 240 euros y de una indemnización de 1.351 euros. Si abona sendos importes no ingresará en prisión a cambio de no delinquir en un periodo de tiempo de dos años. Son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, el letrado Alexis Guajardo.

Los robos

Se trata de una investigación dirigida por el Grupo de Hurtos una vez que se denunciaron los tres robos cometidos el 11, el 13 y el 16 de octubre de 2023. En el primer robo consta la sustracción de dos auriculares valorados en 250 euros; en el segundo robo consta la sustracción de tres auriculares valorados en 636 euros, y en el tercer robo consta la sutracción de tres auriculares valorados en 397 euros.

Noticias relacionadas y más

Por estos mismos hechos se solicitan los imágenes de las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el complejo, unos documentos que permitieron a los investigadores identificar al autor de los hechos. A este ladrón se le detuvo el 23 de octubre de 2023 cuando los vigilantes de seguridad de El Corte Inglés del centro comercial de Puerto Venecia le retuvieron por robar material electrónico. A su llegada, los agentes comprobaron que se trataba del mismo hombre que días antes había robado en El Corte Inglés del paseo Sagasta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
  2. ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
  3. La despedida a Cristian, uno de los fallecidos en el alud de Cerler: 'Llegaste a mi vida sin haber salido de mí
  4. Sellés afila la maleta del Real Zaragoza
  5. Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
  6. Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
  7. Dani Torres, exjugador del Real Zaragoza: 'En el parón del covid pensamos que lo teníamos todo hecho, nos falló la mentalidad
  8. La noria de Zaragoza, cancelada antes de su estreno: el motivo que ha frenado su puesta en marcha

Publican en internet el mapa completo de las 11.000 especies de aves del mundo

Publican en internet el mapa completo de las 11.000 especies de aves del mundo

Zaragoza refuerza el servicio de salud bucodental: empieza a funcionar la nueva unidad del hospital Militar

Zaragoza refuerza el servicio de salud bucodental: empieza a funcionar la nueva unidad del hospital Militar

La previa del Albacete-Real Zaragoza: Se buscan Quijotes en La Mancha

La previa del Albacete-Real Zaragoza: Se buscan Quijotes en La Mancha

Un ladrón no podrá pisar El Corte Inglés del paseo Sagasta por robar ocho auriculares

Un ladrón no podrá pisar El Corte Inglés del paseo Sagasta por robar ocho auriculares

Las nuevas viviendas de lujo junto a la antigua clínica del Doctor Lozano, por tercera vez en manos de los tribunales

Las nuevas viviendas de lujo junto a la antigua clínica del Doctor Lozano, por tercera vez en manos de los tribunales

Los principales temas de la campaña electoral en Aragón: reforzar una escuela pública debilitada

Los principales temas de la campaña electoral en Aragón: reforzar una escuela pública debilitada

Estudiantes de Zaragoza enseñan español a refugiados: "Estamos viendo resultados y ayudando a futuras generaciones"

Estudiantes de Zaragoza enseñan español a refugiados: "Estamos viendo resultados y ayudando a futuras generaciones"

El hospital Militar estrena su nueva unidad de salud bucodental.

Tracking Pixel Contents