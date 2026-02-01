Juzgado por tres atracos a ancianas en Torrero: "Me tiró al suelo, me pegó un puñetazo y al tercer golpe se soltó la cadena"

Tres atracos entre el 8 y el 26 de abril de 2025 en el barrio de Torrero compartieron un mismo modus operandi (robo a ancianas en su portales) hasta que se detuvo a B. A. B. (Argelia, 2003). Solo unos meses después ya ha sido juzgado como presunto autor de estos tres delitos de robo con violencia, tres atracos que esta semana ha negado ante la jueza del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza. Pero la Policía le reconoce sin "ninguna duda" y sin "ningún error" como el joven que abordó por la espalda a las víctimas en sus mismos portales, aunque solo una de ellas le pudo ver claramente la cara para identificarle también sin "ninguna duda".

"Venía de comprar y vi que un joven se paró en el portal, como que estaba llamando a los portales. Entró al patio, se quedó en la puerta (...) y me cogió de la cadena, me tiró al suelo, me dio un puñetazo y al tercer golpe se soltó la cadena. Aún eché a correr detrás de él y le dije ¡ladrón!", relató esta mujer de 82 años sobre el robo de una cadena valorada en 3.200 euros. "Reconocí al individuo en la primera fotografía que me enseñaron. Se me quedó tan grabada la cara...", añadió la octogenaria a preguntas del fiscal.

Otros dos atracos

Es un relato que repitieron las otras dos víctimas en el juicio celebrado este miércoles a las 12.30 horas en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. "Estaba entrando por la puerta con el carrito cuando se metió un muchacho, me dio un tirón y me quitó la cadena con tres colgantes", declaró una mujer de 85 años. "Bajaba de comprar el pan y un joven me metió la mano y me robó las joyas, una cadena y cuatro cosas más", añadió la tercera víctima, la de mayor edad de las tres denunciantes al tener 89 años.

Imagen de la cadena de oro que le robaron a una de las víctimas en el mes de abril de 2025. / EL PERIÓDICO

Es una investigación dirigida por el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José, cuyos efectivos defendieron "la certeza" de que el acusado fue el autor de los tres atracos. "Las víctimas son muy mayores y el reconocimiento ahora es muy complicado en estos casos por el paso del tiempo y por la experiencia traumática, aunque en su día le identificaron de una forma u otra. Sus descripciones apuntaban a un mismo perfil. Se hizo un croquis de la zona, se recopilaron las cámaras y se le reconoció sin ningún género de dudas", explicó la instructora del atestado, quien añadió que en el momento de la detención le encontraron un pantalón que vestía "en uno de los hechos". "Veo las grabaciones y le reconozco sin ningún género de dudas. Le he visto en hurtos en supermercados", añadió un compañero.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita la imposición de 15 años de cárcel, 5 años de prisión por cada uno de los tres delitos de robo con violencia mientras que el abogado defensor, el letrado Alejandro Sarasa, pidió su absolución. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. El juicio quedó visto para sentencia.