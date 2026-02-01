Los números de la Policía Local en el Gancho: dos detenidos al día y casi 3.000 denuncias en seis meses

La comisaría de la Policía Local en el Gancho apenas lleva abierta seis meses, pero en este periodo de tiempo ya ha tramitado casi 3.000 denuncias y ha practicado 332 detenciones en sus dependencias de la calle Pignatelli. Es una media de 20 denuncias y 2 detenciones diarias desde que el Ayuntamiento de Zaragoza la inaugurara a mediados del pasado mes de septiembre en lo que hasta entonces era un gimnasio del Cuerpo municipal de Bomberos. Entre todas estas intervenciones constan delitos de lesiones, okupaciones, hurtos en comercios, robos de móviles, enganches ilegales al tendido eléctrico y una agresión sexual.

De esta forma defiende el consistorio zaragozano la eficacia de su plantilla de Policía Local después de que la plataforma ciudadana 'Vive el Gancho' haya denunciado "una clara dejación de funciones" entre los efectivos adscritos a esta misma comisaría. Hace unas semanas, por ejemplo, se detuvo a dos jóvenes por robar en una sexshop y a los pocos días se detuvo a otros dos jóvenes argelinos por robar una bicicleta del servicio Bizi que un usuario acaba de alquilar. A estos dos últimos también se les imputó un delito de atentado a agente de la autoridad.

Cámaras de videovigilancia

"El Ayuntamiento de Zaragoza destaca que, junto a la presencia de la Policía Local tanto en patrullas como de la comisaría, se una la red de cámaras de videovigilancia callejera que se ha reforzado con las que cuenta la comisaría", han trasladado fuentes municipales tras denunciarse que "no hay resultados" por parte de la plataforma 'Vive el Gancho'. "Se ha sustituido la seguridad real por una fachada vacía que no protege a nadie", han apuntado desde la entidad vecinal.

El cuartel abre sus puertas todos los días de 18.00 a 06.00 horas con presencia de agentes del Sector Centro en turno de tarde y de la Unidad Nocturna de la Policía Local durante la noche. Además de atender urgencias, los agentes realizan patrullas preventivas y reconocimientos aleatorios por la zona. El cuartel de Pignatelli también alberga la asesoría antiokupación del ayuntamiento,