Muere un vecino de Zaragoza que cruzaba la N-330 en Sabiñánigo

Un vecino de Zaragoza de 69 años ha muerto este domingo por la tarde tras ser arrollado por un turismo cuando cruzaba la N-330 a su paso por Sabiñánigo (Huesca). El accidente de tráficho ha tenido lugar sobre las 18.30 en el punto kilométrico 623,500. El conductor, un vecino de Tarragona de 47 años, y el ocupante del vechículo han resultado ilesos.

En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jaca, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Sabiñánigo, una patrulla de Policía Local de Sabiñánigo y una ambulancia medicalizada del servicio de emergencias 061.

Con este, ya son siete las personas que han perdido la vida en las carreteras aragonesas en lo que va de año, el último de ellos, este mismo viernes cuando un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un accidente de tráfico ocurrido en la N-211, en el término municipal de Caspe (Zaragoza). El siniestro se produjo a las 17.15 en el kilómetro 283, al colisionar frontalmente dos turismos.

En el primer accidente, el de Albarite de San Juan del pasado día 5, se vieron implicados una furgoneta y un tractor . Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil en Aragón, a consecuencia de la colisión frontolateral entre el turismo y el vehículo agrícola resultó fallecido el conductor de la furgoneta, un varón de unos 30 años.

Y el pasado 11 de enero se produjo otro accidente en la A-228, en el entorno de Mora de Rubielos, en el que falleció una persona y resultaron heridas graves otras dos. En ese caso, los Bomberos tuvieron que excarcelar a una persona, el copiloto, que había quedado atrapado después de que el coche quedara volcado boca abajo. La persona que viajaba en la parte de atrás fue la que falleció.

Noticias relacionadas

El tercer y el cuarto deceso mortal se produjeron en las 48 horas siguientes al siniestro de Mora de Rubielos. En uno, resultó fallecido un joven de 24 años a la altura de Villanueva de Gállego tras volcar un turismo, dejando igualmente dos heridos leves y uno grave. Y apenas unas horas después, un hombre de 55 años murió a la altura de Gea de Albarracín.