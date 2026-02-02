Condenado en Zaragoza por violar a una amiga en una fiesta en una casa

El pago de 1.000 euros y los efectos del alcohol le han servido al rumano S. N. R. para aminorar la condena que afrontaba por violar a una amiga en una casa en el barrio zaragozano de Santa Isabel. En esta misma vivienda coincidieron ambos tras celebrarse allí una fiesta entre amigos el 23 de abril de 2023. Pero esa noche, la del Día de San Jorge, se convirtió en una auténtica pesadilla porque S. N. R. se encerró con ella en una habitación, donde le penetró vaginalmente mientras le agarraba "con fuerza" para que no pudiera zafarse. Así que este lunes ha reconocido los hechos en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha aceptado una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual. No ingresará en prisión.

Estos han sido los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Ana Magrazó y la defensa ejercida por Octavio Sesma del Val, y que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 200 metros durante tres años, la inhabilitación para ejercer cualquier actividad que conlleve un contacto directo con menores durante siete años y libertad vigilada durante tres años. Y antes de marzo deberá abonar el resto de la indemnización (1.280 euros), pues en las arcas del juzgado ya había depositado 1.000 euros antes de la celebración del juicio.

Reparación del daño

Por eso se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño además de la atenuante de intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas. De esta forma se ha rebajado la condena de cinco años de prisión que inicialmente solicitaban las dos acusaciones, la pública y la particular. Es una sentencia que ha dictado in voce el presidente del tribunal adscrito a la Sección Primera, el magistrado Alfonso Ballestín, en la que también se ha acordado la suspensión de la condena durante tres años. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza.

"En el transcurso de la noche, subieron a una habitación de la casa, momento en los que el acusado llevó a cabo tocamientos sobre ella, primero encima de sus piernas y luego entre las mismas, que cesaron al manifestarle ella que estaba cansada y que salieran de la habitación para regresar nuevamente al salón", consta en el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha dado su conformidad el acusado. En este mismo documento se alude a un posterior episodio en esta misma estancia en la que S. N. R. consumó la violación hasta que la víctima pudo levantarse de la cama.