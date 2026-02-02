Condenado un taxista en Zaragoza por circular drogado y cuadriplicar la tasa de alcohol

Un taxista de Zaragoza no podrá realizar servicios en dos años. La retirada de su carnet de conducir en ese mismo periodo de tiempo está más que justificada porque este pasado lunes dio positivo en las pruebas de alcohol (0,95mg/l) y de drogas (cocaína) que le practicó la Policía Local. Fueron unos test que se precipitaron tras la trifulca que él mismo inició en Las Delicias cuando estuvo a punto de arrollar a un peatón, a quien agredió una vez que el viandante le reprochó su temeraria conducción a la altura de la calle Daroca. Así que esta misma semana no le quedó otra opción que reconocer los hechos ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza, donde también aceptó el pago de una multa de 1.440 euros a razón de seis euros al día durante ocho meses.

Esta es la condena que pesa sobre A. L. Z. (España, 1990) después del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y sus abogados defensores, los letrados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba la retirada del carnet de conducir durante tres años además del pago de una multa de 2.160 euros a razón de seis euros al día durante doce meses. De esta forma, A. L. Z. suma un nuevo antecedente a su largo historial tras rebasar la veintena de reseñas policiales, la última de ellas durante estas pasadas Navidades tras una fuerte discusión con su hermano.

Un puñetazo en la boca

Esta pasada semana, a última hora de la tarde del 26 de enero, volvió a ser detenido tras propinarle un fuerte puñetazo en la boca al mismo peatón a quien había estado a punto de arrollar en la calle Daroca sobre las 20.00 horas. Y es que el viandante continuó con su marcha por la Vía Univérsitas, aunque el taxista dio la vuelta a la manzana por las calles Terminillo y Berenguer de Bardají para reencontrarse con él. Entonces se apeó del vehículo y arremetió contra la víctima.

Al descender del taxi incluso se cayó al suelo el encontrarse bajo los efectos del alcohol. Tanto es así que en la primera prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,99mg/l, aunque en la segunda prueba descendió ligeramente hasta 0,95mg/l. Ya en dependencias policiales se sometió al test de drogas, el cual reveló consumo de cocaína. Por eso fue detenido por un delito contra la seguridad vial.