La Fiscalía da 'carpetazo' a su acusación por cohecho contra un funcionario y un preso de la cárcel de Zuera

Fin del periplo judicial. El fiscal ha decidido no recurrir la sentencia que absuelve a un funcionario de prisiones de la cárcel de Zuera, David A. S., y a un preso, Félix G. L., a quienes acusaba de urdir una trama para colar móviles, comida y ropa en el centro penitenciario. De esta forma ya ha transcurrido el periodo hábil con el que contaba el representante del ministerio público para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), aunque pasado este tiempo no consta que se haya remitido recurso alguno en las oficinas de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Por eso se está a la espera de que se decrete la firmeza de la sentencia para poner punto y final a este procedimiento que ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 12.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba cuatro años y seis meses de cárcel por un delito de cohecho, aunque el jurado consideró que no había pruebas para condenar a los dos acusados, defendidos por los abogados Fernando Lacruz y Francisco Loaiza. Por eso dictó un veredicto de no culpabilidad con el que la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada María Soledad Alejandre, dictó la correspondiente sentencia absolutoria. En cualquier caso sí que se concluyó que el presidiario se dedicaba a distribuir comida, móviles y ropa entre los internos, "percibiendo por ello una contraprestación". Pero, para el mismo jurado, se trataba un movimiento en el que nada tenía que ver el funcionario.

En su interrogatorio solo encontró una explicación para esta denuncia: "una venganza". Sí que se consideró probado que este mismo funcionario recibió varios paquetes en su domicilio por parte de la actual pareja de Félix G. L. sin que, eso sí, llegara a recepcionar dichos envíos. "La documentación aportada no es suficiente", apuntó el jurado en este cuestión, como también lo hizo para justificar que el preso no contactaba con sus exparejas (hasta tres) en este presunto entramado de contrabando.