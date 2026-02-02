Pillado un patinete en Zaragoza con TUSI después de saltarse un semáforo en rojo
El VMP se saltó el semáforo en rojo y la policía de Zaragoza lo detuvo, allí fue cuando descubrieron lo que tenia
La Policía de Zaragoza ha realizado una intervención en la avenida César Augusto, en el centro de la ciudad, que se saldó con la detención del conductor de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) por un presunto delito contra la salud pública.
Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Unidad de Motoristas observaron cómo un VMP se saltaba un semáforo en rojo (cuando deben actuar igual que los vehículos), poniendo en riesgo tanto su propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía. Ante esta infracción, los agentes procedieron a interceptar al conductor para su identificación y denuncia administrativa por no respetar la señalización semafórica, lo que no sabían era lo que iban a encontrarse después.
Cantidad superior a la penalmente perseguible.
Durante la actuación policial, los agentes sometieron al conductor a una prueba de detección de drogas, que arrojó un resultado positivo. A raíz de este resultado y tras un registro posterior, los policías localizaron en su poder una cantidad de TUSI (también conocido como “cocaína rosa”) superior a la considerada como consumo propio, lo que motivó su detención por un presunto delito contra la salud pública.
Así lo contaban en su red social de "X" junto a una imagen de la sustancia substraída en la operación que llevaron a cabo, donde retiraron 4.481 gramos de TUSI.
Desde la Policía de Zaragoza se recuerda la importancia de cumplir las normas de circulación, independientemente del tipo de vehículo utilizado. Los VMP están sujetos a la normativa de tráfico vigente y sus conductores deben respetar semáforos, señales y límites establecidos, además de circular en plenas condiciones físicas y psíquicas.
Asimismo, las autoridades insisten en que el consumo de sustancias estupefacientes es incompatible con la conducción, ya que incrementa de forma notable el riesgo de accidentes. Este tipo de actuaciones forman parte del compromiso policial con la seguridad vial y la prevención del delito en la ciudad, con el objetivo de garantizar una convivencia segura en el espacio público para peatones, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal.
- Los cuatro colegios públicos que se han colado entre los 25 mejores de Zaragoza: desde programas de radio hasta mercadillos solidarios
- Encuesta de EL PERIÓDICO: El PP ganaría las elecciones en Aragón pero solo podría gobernar con Vox
- El Real Zaragoza incorpora al extremo Nikola Cumic
- Jesús Vallejo, tras el partido ante el Real Zaragoza: 'Tienen jugadores que merecen la pena y lo dan todo por la camiseta
- Paulino ofrece su ficha al Real Zaragoza para destinarla a un fichaje
- Las últimas horas del mercado de fichajes del Real Zaragoza, en directo
- Una tecnológica estadounidense invertirá 1.000 millones en Zaragoza en una industria de chips que creará hasta 300 empleos
- Diamond Foundry empieza a reclutar en Zaragoza a los primeros directivos de su planta tecnológica: salarios de hasta 200.000 euros al año