Pillado un patinete en Zaragoza con TUSI después de saltarse un semáforo en rojo

La Policía de Zaragoza ha realizado una intervención en la avenida César Augusto, en el centro de la ciudad, que se saldó con la detención del conductor de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) por un presunto delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron cuando agentes de la Unidad de Motoristas observaron cómo un VMP se saltaba un semáforo en rojo (cuando deben actuar igual que los vehículos), poniendo en riesgo tanto su propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía. Ante esta infracción, los agentes procedieron a interceptar al conductor para su identificación y denuncia administrativa por no respetar la señalización semafórica, lo que no sabían era lo que iban a encontrarse después.

Cantidad superior a la penalmente perseguible.

Durante la actuación policial, los agentes sometieron al conductor a una prueba de detección de drogas, que arrojó un resultado positivo. A raíz de este resultado y tras un registro posterior, los policías localizaron en su poder una cantidad de TUSI (también conocido como “cocaína rosa”) superior a la considerada como consumo propio, lo que motivó su detención por un presunto delito contra la salud pública.

Así lo contaban en su red social de "X" junto a una imagen de la sustancia substraída en la operación que llevaron a cabo, donde retiraron 4.481 gramos de TUSI.

Desde la Policía de Zaragoza se recuerda la importancia de cumplir las normas de circulación, independientemente del tipo de vehículo utilizado. Los VMP están sujetos a la normativa de tráfico vigente y sus conductores deben respetar semáforos, señales y límites establecidos, además de circular en plenas condiciones físicas y psíquicas.

Asimismo, las autoridades insisten en que el consumo de sustancias estupefacientes es incompatible con la conducción, ya que incrementa de forma notable el riesgo de accidentes. Este tipo de actuaciones forman parte del compromiso policial con la seguridad vial y la prevención del delito en la ciudad, con el objetivo de garantizar una convivencia segura en el espacio público para peatones, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal.