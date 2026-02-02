Un hombre defiende que su hijastra tenía 16 años cuando mantuvieron relaciones sexuales en Zaragoza

El nicaragüense W. A. Z. ha reconocido este lunes que mantuvo relaciones sexuales con la hija de su expareja, aunque ha defendido que la denunciante (nacida en 2005) tenía 16 años para entonces. Por eso el juicio se ha volcado en averiguar la fecha en la que tuvieron lugar los hechos, si comenzaron en el mes de junio de 2021 cuando la joven ya había cumplido los 16 años o si se iniciaron un año atrás cuando todavía tenía 15 años. Este lapso de tiempo, de hecho, marca la existencia o no de un delito de agresión sexual, la absolución de este hombre de 35 años o una severa condena que podría alcanzar hasta los diez años de prisión de acuerdo a la petición que ha formulado el ministerio fiscal.

Y es que, en la primera denuncia, la joven aseguró que las relaciones sexuales comenzaron en el mes de junio de 2021 aunque en una segunda declaración en dependencias policiales rectificó y aclaró que se iniciaron en el mes de junio de 2020. "Las relaciones empezaron cuando yo tenía 15 años", ha subrayado este lunes en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde ha explicado que estos episodios se sucedían en el domicilio en el que residían en Las Delicias aprovechando el momento en el que su madre marchaba a trabajar.

La denuncia

"Poco a poco me fue comiendo la cabeza, me metió en la cabeza que mi madre no me quería, me sentí sola y me refugié en él. Un día estaba sola en casa, me llevó a su habitación y empezó a decirme cosas bonitas, que no tuviera miedo, que me iba a cuidar y tuvimos relaciones sexuales", ha relatado esta misma joven, cuyo relato tildan de "creíble" las psicólogas que le han asistido desde entonces. "Tenía sentimiento de culpa", han coincidido ambas ante el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo.

Sobre todo ello también se ha pronunciado el jefe del Grupo de Menores (Grume) que le tomó declaración en la comisaría de Málaga, adonde le envió su madre con una hermana suya al sospechar que W. A. Z. (defendido por la abogada Marina Ons) y su hija podrían tener una relación a sus espaldas. "En la primera declaración estaba muy nerviosa, se sentía mal y se equivocó de fechas (...) En todo momento nos contó que ella se había enamorado de él, por eso pidió ayuda para salir de ahí, que fue todo consentido y que no hubo fuerza ni violencia", ha precisado este mismo agente.

Por estos hechos, la Fiscalía ha solicitado una pena de diez años de cárcel con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño porque el acusado ha depositado 3.000 euros en las arcas del Juzgado, un tercio de los 9.000 euros de indemnización. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número de Zaragoza. El juicio ha quedado visto para sentencia.