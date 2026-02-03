Condenada la banda del 'Rafita' por fabricar y vender speed en Alagón: 46 años de cárcel y 310.000 euros

Rafael Viñuales Kleinle, alias el Rafita, mató de un disparo a Juan Gonzalo Escolano, alias el Chino, en Alagón. Por este asesinato que cometió en el mes de septiembre de 2010 cumplió una condena de 11 años y 6 meses de cárcel. Pero a la salida de prisión volvió a las andadas al transformar su vivienda en una fábrica de speed de la mano de Raúl Romero Clavería, alias Punki, junto a quien lideró una banda que distribuía la droga entre los municipios de la Ribera Alta del Ebro y la propia capital aragonesa. De esta forma lograron tejer un complejo entramado hasta que, a principios del mes de abril de 2024, la Policía detuvo a sus doce integrantes, quienes este martes han reconocido los hechos al aceptar penas que en su conjunto suman 46 años de cárcel y 310.000 euros.

En el caso de Rafita y de Punki han aceptado seis años y un día de prisión además del pago de sendas multas de 40.000 euros. Es la misma pena de prisión que han aceptado Manuel López Pérez, alias Gurruperas, y Daniel Martínez Gimeno, alias Butanero, aunque en ambos casos las multas ascienden a 30.000 euros tras las respectivas labores de distribución y de venta de sustancias estupefacientes que tenían encomendadas. A todos ellos les daba cobertura Gustavo Callén Pérez, quien ha aceptado tres años de cárcel y 20.000 euros por sus labores de "vigilancia" y "contravigilancia".

Otras condenas

Hasta cinco años de cárcel ha aceptado Iván Berdejo Romero como la "mano derecha" de Rafita, a quien ayudaba con la ocultación de la droga que se fabricaba gracias al tolueno y metanol que José Carlos Romeo les conseguía en la empresa química en la que trabajaba en el polígono Malpica. En su caso han sido dos años y seis meses de cárcel, una condena ligeramente superior a los 18 meses de prisión y 20.000 euros de Alejandra G. M., Benyounes Z. H., Laura G. G. y Miriam B. R.

Material incautado por la Policía Nacional en la Operación Ribera / POLICÍA NACIONAL

A todas estas condenas individualizadas suman todos ellos otros seis meses de cárcel por un delito de pertenencia a organización criminal. Son los términos del acuerdo suscrito este martes entre la Fiscalía y las defensas ejercidas por los abogados José María Montenegro, Luis Melguizo, Mariano Bonias, Olga Oseira y Soraya Laborda. Y a excepción de Rafita, Punki, Gurruperas y Butanero se ha solicitado la suspensión de la condena, sobre la que debe pronunciarse el tribunal adscrito a la Sección Tercera, presidido por el magistrado Alfonso Tello.

En total se practicaron 7 registros en viviendas en Alagón (4), Zaragoza (2) y Gallur (1), donde se intervinieron 1.762 gramos de anfetaminas, 6.470 gramos de cannabis y pequeñas cantidades de éxtasis, cocaína y ketamina. Por estos hechos ingresaron en prisión provisional siete de los doce detenidos, aunque seis quedaron en libertad tras el pago de sendas fianzas de 3.000 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza.