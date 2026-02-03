Condenado a dos años de cárcel por vender droga en un piso en Las Delicias

Vender droga en un piso en Las Delicias le ha costado dos años de cárcel a S. J. S. R., a quien detuvo la Policía en el mes de mayo de 2024 tras registrar el domicilio en el que residía en la calle Borja (30). En esta misma vivienda se intervinieron unos 11 gramos de anfetaminas y pequeñas dosis de speed además de diversos útiles necesarios para la preparación y la distribución de la droga como, por ejemplo, básculas de precisión y tiras de alambre. De esta forma el Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes desmanteló este punto de venta de droga al presenciar hasta cuatro transacciones entre el 16 de abril y el 8 de mayo de 2024.

Así lo reconoció S. J. S. R. en el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde dio el visto bueno al acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por su abogado, el letrado Juan Carlos Macarrón. Es una sentencia que dictó in voce el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por el magistrado Mauricio Murillo, y que también recoge el pago de una multa de 400 euros por un delito de tráfico de drogas. En cualquier caso el juicio se celebró contra un segundo acusado, un compañero de piso de S. J. S. R. que se declaró inocente.

Y es que la investigación permaneció abierta contra otros tres varones que residían en este mismo domicilio, aunque se archivó la causa a lo largo de la fase de instrucción. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una pena de tres años y seis meses de cárcel para cada uno de los dos acusados además del pago de una multa de 1.000 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.