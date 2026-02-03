Condenado un policía nacional por propinar "varios golpes" en el pecho a su pareja en Pinseque

Un policía nacional destinado en Zaragoza ha sido condenado por coger del cuello a su pareja, propinarle "varios golpes" en el pecho y llamarle "puta" y "zorra". Es un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2025 en el domicilio en el que ambos residían hasta entonces en Pinseque. Por estos hechos se le han impuesto 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad además de otras medidas accesorias como la privación de la tenencia y porte de armas durante tres años y una orden de alejamiento de 200 metros durante dos años.

Así lo recoge la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Zaragoza, un fallo que también recoge el pago de una indemnización de 350 euros en favor de la víctima, defendida por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén. Es una sentencia que todavía no es firme y que se va a recurrir ante la Audiencia Provincial de Zaragoza por parte de la abogada defensora, la letrada Pilar Sangorrín, una vez que se notificó a las partes el pasado viernes día 30 de enero.

Los hechos probados

En los hechos probados de la sentencia a la que ha tenido acceso este diario se hace constar que el ahora condenado empujó a la víctima contra pared "con ánimo de menoscabar su integridad física". Es una declaración "clara", "detallada", "coherente", "persistente" y "ausente de contradicciones" según concluye la jueza Carolina Marquet. "Su relato de hechos fue muy detallado, narrando toda la secuencia de hechos sin incurrir en ninguna contradicción, reiterando lo que ya manifestó desde el primer momento tanto a los agentes que le recogieron la denuncia como a los facultativos que le asistieron en el centro de salud a las escasas horas de sucederse los hechos", recoge la sentencia.

En cualquier caso no ha quedado acreditado que el ahora condenado amenazara a su pareja con pegarle un tiro si se llevaba a los niños con ella. "Ninguna prueba se ha practicado que permita dotar de mayor credibilidad a la vresión de la denunciante sobre la del acusado al no venir aquella corroborada por ningún medio de prueba", zanja. La causa la ha dirigido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza.