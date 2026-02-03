El fiscal pide 15 años al acusado de un crimen en Boltaña ocurrido tras una discusión banal

La fiscalía de la Audiencia de Huesca solicitará el próximo 12 de febrero a un jurado popular la imposición de una condena de 15 años de prisión al presunto autor del homicidio agravado de un joven al que asestó un certero navajazo en el corazón que le provocó la muerte, apenas quince minutos después de una discusión en un bar de la localidad de Boltaña por unas cervezas.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público destaca que la secuencia de hechos que desencadenaron la muerte de la víctima, Fernando Úrbez Sarrablo Castillo, se iniciaron sobre las 23.30 horas de la noche del 2 de octubre de 2023 en el interior de un bar en el que se había reunido el acusado con tres amigos para tomar unas cervezas.

Según el fiscal, minutos después llegó la víctima y un amigo y se situaron en un lugar de la barra donde se había sentado el procesado, Sergio D.E., de 40 años, y en un momento dado la víctima y sus amigos pidieron cuatro tercios de cerveza.

Tras asegurar el camarero que sólo le quedaban tres botellines, el acusado y dos de sus amigos se hicieron con los tres, mientras el acusado se quedaba con la copa de cerveza con la que el empleado del bar les había pedido que se "apañaran".

En ese momento, siempre según el relato de la fiscalía, el acusado cogió el botellín de la víctima y le espetó "no te pases un pelo", para un tiempo después abandonar el lugar en su coche mientras la víctima, junto a un amigo, le gritaba "eh, tú".

Quince minutos después regresó en su coche el procesado, salió con una navaja abierta y se dirigió contra la víctima y su amigo, que al ver este último el arma se echó para atrás al tiempo que gritaba "hijo de puta, lleva una navaja".

La víctima, tras enfrentarse a su agresor e intercambiar unos golpes, recibió una puñalada en el corazón por parte del acusado, quien, según el fiscal, "actuó con el propósito inequívoco de acabar con la vida de Fernando Úrbez".

El acusado fue detenido minutos después mientras se encontraba en el interior del coche con el que había huido del lugar, aunque los agentes de la Guardia Civil que practicaron el arresto no llegaron a encontrar la navaja.

El representante fiscal califica los hechos como un presunto delito de homicidio agravado y solicita para el acusado, tras valorar que no se encontraba bajo los efectos del alcohol, una condena de 14 años de prisión, así como el pago de indemnizaciones de 83.400 euros a cada uno de los padres de la víctima y de 17.855 a sus dos hermanos.

Acusaciones particulares en nombre de los padres

Por su parte, el letrado de la acusación en nombre de la madre solicita para el acusado 20 años de prisión por un delito de asesinato y una indemnización de 131.000 euros, mientras que la del padre eleva la petición a 25 años al incluir la agravante de alevosía y 135.000 euros de indemnización.

Ambas acusaciones plantean acusaciones alternativas por homicidio por las que piden penas de 14 años de prisión, en el caso de que el jurado no apreciara que los hechos constituyen un delito de asesinato.

Por su parte, la abogada de la defensa, la letrada zaragozana Rocío Notivoli, niega que su cliente fuera el autor del crimen en los términos planteados por las acusaciones y solicita la libre absolución de su cliente.

Además, en su escrito, esta letrada pide que el acusado declare el último y tras la práctica de las distintas pruebas periciales propuestas, "a fin de garantizar plenamente sus derechos".