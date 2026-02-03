Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un maltratador suma otra condena por violencia machista contra otra pareja en Zaragoza

La Audiencia impone 23 meses de cárcel al acusado por delitos de lesiones, amenazas y quebrantamiento de medida cautelar

La sentencia la ha dictado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La sentencia la ha dictado la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / A. T. B.

A. T. B.

Zaragoza

Jorge B. T. ha sido condenado por violencia de género... y no es la primera vez. En 2022 se le impusieron nueve meses de cárcel por amenazar a quien por entonces era su pareja sentimental. Pero el castigo fue en vano porque a los meses volvió a la carga con una nueva pareja, a quien zarandeó y agarró del pelo y del cuello tras quebrantar la orden de alejamiento que les separaba cuando tuvieron lugar los hechos entre el 11 y el 13 de junio de 2023. Por eso la Audiencia Provincial de Zaragoza le acaba de condenar a 23 meses de prisión tras un juicio de lo más bronco en el que ambos acabaron expulsados de la sala de vistas.

La sentencia recoge una pena de cinco meses de cárcel por un delito de lesiones, nueve meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otros nueve meses de cárcel por un delito de amenazas. Y es que el acusado llamó "tarada" a la víctima además de decirle que "le volaría la cabeza o, mejor, las rodillas para que quedara inválida". Entre otras medidas accesorias constan la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años o una orden de alejamiento de 200 metros en favor de la víctima, defendida por el abogado Fernando Rodríguez Burgués.

En cualquier caso el tribunal adscrito a la Sección Primera, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, absuelve a Jorge B. T. de delitos de detención ilegal, vejaciones y obstrucción a la Justicia, tal y como solicitaba su defensor, el letrado Carlos Castillo. En los hechos probados de la sentencia se hace constar que la denunciante acudió al domicilio del acusado porque le pidió 1.000 euros que, "según él", le debía.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10Todos los recursos contra la violencia de género.

Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).

