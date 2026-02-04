Condenado un vecino de Pastriz por abusar de un menor en una pista de fútbol sala

Un vecino de Pastriz, Juan Daniel S. M., aceptó ayer una pena de dos años de cárcel por abusar de un menor de edad en una pista de fútbol sala de este municipio zaragozano. Son unos episodios que tuvieron lugar en varias ocasiones hasta que un operario de una obra cercana fue testigo de lo sucedido el 27 de septiembre de 2024. Por eso sacó su teléfono móvil para grabar y dejar constancia de lo que allí pasaba antes de avisar a la Guardia Civil. De esta forma no le quedó otra opción que reconocer los hechos en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde se declaró culpable de un delito de agresión sexual por el que no ingresará en prisión.

Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Teresa Font y la defensa ejercida por Javier Fort, y que también recoge otras medidas accesorias como una orden de alejamiento de 200 metros durante diez años o libertad vigilada por el mismo periodo de tiempo. A la víctima le deberá indemnizar con 6.000 euros, de los cuales ya ha depositado 2.000 euros en las arcas del juzgado. Por eso se le reconoció la atenuante de reparación del daño a la hora de rebajar la petición de cinco y seis años de prisión que solicitaban la acusación pública y la acusación particular, respectivamente.

Los hechos

"Sentó al menor entre sus piernas, abrazándolo, y seguidamente lo acercó a sus genitales apretándole. El acusado se bajó parcialmente el pantalón y sacó sus genitales, invitando al menor a tocárselos, haciendo el menor un tímido tocamiento y apartando la mano rápidamente (...) Por último, el acusado volvió a sentarle entre sus piernas e introdujo su mano bajo los pantalones del menor, tocando los genitales del niño", se desprende del escrito de acusación de la Fiscalía, en el que también consta que, entre 2023 y 2024, Juan Daniel S. M. se exhibió ante el menor y eyaculó delante de él.

Es una sentencia que dictó in voce el presidente del tribunal adscrito a la Sección Sexta, el magistrado Mauricio Murillo, y que también recoge la suspensión de la condena durante cuatro años a cambio de que no delinca durante este mismo periodo de tiempo. Por eso no ingresará en el centro penitenciario de Zuera.