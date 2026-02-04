A prisión cinco de las siete personas pertenecientes a un grupo criminal que robaba en bares de Zaragoza y de Teruel

La Guardia Civil de Teruel ha detenido a siete personas implicadas en una red criminal dedicada al robo con fuerza en establecimientos hosteleros y que sería responsable supuestamente de un total de 86 robos perpetrados en las provincias de Teruel, Valencia, Castellón, Zaragoza, Alicante, Soria, La Rioja, Córdoba, Ciudad Real y Cantabria.

Tras las declaraciones prestadas, el juez del Tribunal de Instancia de Teruel, de la sección de Instrucción, Manuel Turmo Peña, ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza para cinco de ellos. Para los otros dos, el juez ha dictado libertad provisional. Los siete detenidos son de nacionalidad rumana y residentes en la Comunidad Valenciana.

Las detenciones se han producido en las localidades de Xirivella (Valencia), Soneja (Castellón) y Castelserás (Teruel). 27 de los 87 robos se produjeron en las comarcas turolenses del Jiloca, Gúdar-Javalambre, Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Sierra de Albarracín, ha informado la Benemérita. Durante la operación, se han realizado dos registros domiciliarios y la inspección de tres vehículos de alta gama, además de la incautación de más de 8.200 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles, tarjetas SIM, herramientas, llaves de vehículos, numerosas cajetillas de tabaco, ropa que se observa en las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad y sustancias estupefacientes que exceden la cantidad de autoconsumo.

La organización criminal actuaba de forma itinerante y perfectamente estructurada. Sus integrantes seleccionaban establecimientos hosteleros en distintas provincias y, aprovechando horarios nocturnos o momentos de baja afluencia, forzaban los accesos mediante herramientas específicas. Una vez en el interior, se dirigían de manera directa y rápida a los objetivos de mayor rentabilidad inmediata: máquinas recreativas, cajas registradoras y máquinas expendedoras de tabaco.

El grupo se desplazaba en vehículos de alta gama, lo que les permitía cubrir grandes distancias en una misma noche y así dificultar su localización. Además, empleaban teléfonos móviles y medios tecnológicos para coordinarse, evitar patrones predecibles y minimizar el riesgo de ser detectados.

Noticias relacionadas

El juez considera que existen motivos “bastantes” para considerarles responsables de los delitos que se les imputan y decretar por ello el ingreso en prisión de cinco de ellos. Son S. C., que cuenta con antecedentes policiales y judiciales y es considerado el mentor del grupo. Su domicilio en Soneja (Castellón) servía, al parecer, de centro operativo de la organización o grupo criminal. Se le imputan 47 robos. Por su parte, a A G. B. se le imputan 38 robos; a B. M. un total de 36 robos; a M. I., 34 robos, y a D. M., 38 robos.