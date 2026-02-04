Una vecina pilla 'in fraganti' a seis personas cuando intentaban robar en un taller de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado domingo por la noche a seis personas de edades comprendidas entre los 22 y 42 años como presuntos autores de un robo con fuerza en grado de tentativa.

Los hechos sucedieron en torno a la una de la madrugada del ya 2 de febrero en una calle del barrio de las Delicias de Zaragoza. Sobre esa hora, una vecina dio aviso a la Policía Nacional a través del 091, ya que podía ver desde su domicilio cómo varias personas intentaban acceder en un taller fracturando los candados de la persiana.

De inmediato una patrulla se personó en lugar donde había indicado la requirente y pudieron ver a seis personas, cuatro de ellas en actitud vigilante y a otras dos que manipulaban herramientas junto a la persiana de un negocio.

La dotación policial solicitó colaboración y varias patrullas acudieron para apoyar en la intervención, evitando así que éstos pudieran acceder al interior del taller.

Durante el cacheo de seguridad y posterior requisa de las inmediaciones los agentes encontraron gran cantidad de herramientas utilizadas para la fractura de la persiana y una vez identificados se pudo comprobar que dos de los individuos tenían requisitorias en vigor de varios Juzgados por hechos de la misma naturaleza.

Los seis detenidos fueron conducidos hasta el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y para todos ellos se decretó su puesta en libertad con cargos.