Detenidas cuatro personas en Zaragoza por enviar droga oculta en paquetes de envío postal

La Guardia Civil ha detectado una nueva modalidad de tráfico de drogas que consiste en la ocultación de sustancias estupefacientes en el interior de paquetes de envío postales, aprovechando los servicios de mensajería y la normalización del comercio electrónico, evitando de esta forma el contacto directo entre el vendedor y el receptor final.

Esta modalidad consiste en enviar la droga en el interior de paquetes aparentemente legales, camuflados entre los miles de envíos que se efectúan diariamente. Unos envíos que no se recogen en los domicilios de los receptores, sino en establecimientos concertados con empresas de reparto o en puntos de recogida automáticos conocidos como “lockers”. Para su recogida el receptor no necesita identificarse de forma directa, sino únicamente con la aportación o introducción de un código que el destinatario recibe en su propio teléfono móvil a través de un mensaje. Con ello se consigue evitar la exposición personal del que recoge el envío y complica su detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Recientemente, las Unidades de Investigación de la Guardia Civil detectaron dos envíos de estas características cuyos destinatarios residían en la provincia de Zaragoza.

Los paquetes postales se enviaron a puntos de recogida “locker” o establecimientos concertados para su recogida. Los agentes lograron detener a un total de 4 personas, dos de ellos en el momento de recoger el paquete, y los otros dos poco después, tratándose de los que encargaron la recogida del mismo.

En el interior de estos dos envíos se hallaron casi un kilogramo y medio de pastillas de éxtasis. Hechos por los que se les imputaron supuestos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y que, tras quedar a disposición judicial, tres de ellos ingresaron en el Centro Penitenciario de Zuera.

La Guardia Civil advierte que los responsables de este tipo de acciones relacionadas con el tráfico de drogas ofrecen a jóvenes una forma rápida de obtener dinero. A cambio de una pequeña cantidad económica los convencen para que realicen una tarea aparentemente simple, recoger un paquete en un punto concertado y entregarlo posteriormente a otra persona que le indiquen.

Este tipo de acciones conlleva un riesgo para ese joven, que desconoce lo que realmente contiene el paquete y puede tratarse tanto de sustancias estupefacientes u otro producto de procedencia ilegal, suponiendo su implicación en un hecho delictivo y que sea investigado penalmente.

Por todo ello la Guardia Civil comunica que ningún “encargo” de este tipo es seguro y que, aceptar, recoger o transportar paquetes para terceros, a cambio de dinero, puede tener graves consecuencias legales, incluso el ingreso en prisión. Por estos motivos, se aconseja desconfiar de ofertas fáciles, no participar en este tipo de acciones e informar a la Guardia Civil si se tiene conocimiento de estas prácticas