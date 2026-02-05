Detenido en Zaragoza un joven por una decena de robos en coches de un garaje del barrio Delicias

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 2 de febrero a un joven al que se le imputan una decena de robos con fuerza en vehículos perpetrados en un mismo garaje de una finca en el barrio de las Delicias, en Zaragoza.

Los hechos tuvieron lugar en la noche de la víspera de Reyes, como así hicieron saber los denunciantes cuando se personaron en la Comisaría de Delicias para interponer las oportunas denuncias.

Todas las víctimas coincidían en un mismo modus operandi, fracturaba una ventanilla del turismo para acceder al habitáculo y una vez dentro sustraía efectos tales como gafas de sol, balizas V-16 e incluso algún compresor de aire.

Tras una intensa investigación y el tratamiento de las pruebas encontradas, los agentes pudieron identificar plenamente al presunto autor procediendo a su detención a primera hora del pasado lunes.

El mismo lunes 2 de febrero el detenido fue conducido hasta el Juzgado de Guardia, donde una vez oído en declaración fue puesto en libertad.