Hablan los padres de un joven del centro de reforma de Zaragoza tras la pelea entre bandas latinas: "Yo solo quiero que salga alguien y me diga que mi hijo está bien"

Preocupados y nerviosos. Los padres de uno de los jóvenes que reside en el centro de acogida de Julisbol donde este este jueves se ha producido una pelea entre bandas latinas se han acercado hasta las instalaciones para exigir explicaciones y saber cómo se encuentra su hijo. "Yo solo quiero que alguien salga y me diga que mi hijo está bien", repetía la madre, visiblemente afectada.

Junto a su marido, han explicado que hoy tenían concertada una llamada telefónica a las 13.30 horas con su hijo. Al llamar a la hora acordada se han enterado de que había un motín. "Nos han dicho que llamáramos a las 14.30, que había un motín y que no podíamos hablar con nuestro hijo", explicaba el padre. "Lo único que nos han dicho es que lo han separado, pero no sabemos nada más", insistía la madre del joven. "Al decirnos eso hemos decidido venir rápidamente para ver qué estaba pasando y para confirmar que nuestro hijo está bien", reiteraba.

Peleas entre bandas latinas

Según les cuenta su hijo, últimamente se están reproduciendo los conflictos en el centro por la presencia de las bandas latinas. En concreto, se han referido a los DDP, aunque según ha podido confirmar este diario también hay miembros de los Black Panther. Hace apenas diez días ambas bandas protagonizaron se enfrentaron y dos trabajadores acabaron siendo agredidos al intentar separarlos. Los dos permanecen de baja.

"Aquí siempre hay jaleo. Nuestro hijo nos dicen que los DDP van todos a por un joven", explican sin perder de vista las puertas del centro.

Desde el Gobierno de Aragón han confirmado que el sucesos está relacionado con bandas latinas y que, "dada la intensidad", se ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como atención sanitaria para quienes la han solicitado, siguiendo "los protocolos establecidos".

En el motín han participado –entre otros– varios internos que son mayores de 18 años y que están en el centro porque, tal y como recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, han de cumplir su sentencia en un centro de protección y reforma de menores aun habiendo cumplido la mayoría de edad.

Noticias relacionadas

Según ha podido confirmar este diario, la Policía Nacional habría recibido el aviso poco antes de las 13.00 horas. Fruto del enfrentamiento han resultado heridos cuatro jóvenes y nueve agentes. Según explica a este diario un trabajador, al parecer, el episodio se ha iniciado entre dos jóvenes que han sido separados de forma inmediata por los trabajadores de seguridad. "Ha sido entonces cuando han comenzado a agredir a los vigilantes", explican. Debido al número de menores implicados, se ha tenido que recurrir al apoyo de la Policía Nacional, trasladándose hasta las instalaciones las Unidades de Intervención Policial.