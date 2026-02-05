¿Motín o reyerta? Un interno explica lo sucedido en el interior del centro de Juslibol: "Me han golpeado con una defensa extensible"

Lo sucedido este jueves en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol ya está en los juzgados. El abogado de uno de los jóvenes que se encontraba en el interior del centro ha presentado una denuncia en el Juzgado de Guardia de Zaragoza contra el equipo responsable de la instalación por el uso excesivo de la fuerza a la hora de tratar de sofocar un conflicto con uno de los residentes, de origen árabe.

Según el relato del joven, que ha sido señalado como el instigador del motín, "un chico marroquí" ha arrebatado durante el turno de mañana las llaves a un guardia de seguridad del centro para, a continuación, "abrir todas las puertas de todas las celdas". En ese momento han comenzado a salir los adolescentes internos y se ha desencadenado la pelea inicial. La declaración del joven afirma que "por temor a que le hicieran algo al guardia" en ese momento ha intentado mediar en la situación, que se ha complicado hasta que ha sido necesaria la presencia de los cuerpos de la UIP de la Policía Nacional.

A partir de esa primera fase es cuando el conflicto entre los internos ha alcanzado su apogeo. La narración del afectado detalla que ante la fuerza que estaban utilizando los agentes se ha "tirado al suelo", momento en el que ha sido golpeado en la espalda "con una defensa extensible" y le han magullado la cara rompiéndole un diente. En el parte de lesiones también figura un hematoma en el ojo izquierdo.

La intervención, con el uso de gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad, ha escalado en violencia. El menor explica que en un momento dado se ha intentado defender "con una silla o un sillón" y narra "una fuerza excesiva y desproporcionada" hacia él. El abogado indica que las lesiones del joven son compatibles con el relato de los hechos que ha presentado. Para tratar de conocer la implicación de su defendido en la violenta pelea, que ha terminado con una veintena de heridos y once detenidos, ha pedido que el centro presente las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Fue la madre del menor la que advirtió sobre las 13.00 horas de que no podía contactar por teléfono con su hijo como hace todos los días "por una cuestión de seguridad".

Por otro lado, el abogado indica que ha puesto en conocimiento del Juzgado de Menores de Huesca que a su representante se le está administrando "medicación de psiquiatría" sin que el juzgado tuviera conocimiento de lo mismo y sin que exista "justificación clínica para ello". En la denuncia menor verbaliza que el responsable sanitario le da esa medicación cuando está nervioso de forma que queda "sin capacidad de reaccionar". El letrado ha pedido que sea examinado para comprobar estos aspectos.