Muere una mujer de 54 años tras ser arrollada por un camión en la N-II en Villafranca de Ebro: "Es una zona muy peligrosa"

El siniestro ocurrió a última hora de este pasado miércoles a la altura del municipio zaragozano en un punto con muy poca visibilidad. La víctima trabajaba en la localidad

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / Mariscal

Israel Salvador

Zaragoza

Una mujer de 54 años falleció este pasado miércoles a ultima hora de la noche tras ser arrollada por un camión en la N-II a la altura de Villafranca de Ebro. Los hecho ocurrieron a las 22.45 horas, cuando una llamada a la central de emergencias de la Guardia Civil a través del 112 alertó del suceso a la altura del kilómetro 346 a la altura del municipio de Zaragoza. La mujer era vecina y trabajadora de la localidad.

La alcaldesa de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez, ha lamentado lo ocurrido y ha señalado que “es una zona muy peligrosa”, especialmente para los peatones. De momento no ha trascendido más información, solo que fue al cruzar: “Es la carretera de Barcelona y no hay ningún paso habilitado, ni semáforos, ni iluminación. Tampoco hay luz en la rotonda y la visibilidad es muy mala”, ha explicado antes de reiterar que faltan medidas de seguridad en este tramo de la nacional.

El atropello se produjo en la entrada del municipio y la víctima pudo haber sido golpeada por la parte trasera del camión, lo que pudo impedir que el conductor viera a la víctima. Volga sí que ha incidido en que pese a que la autopista está abierta como alternativa, “siguen produciéndose accidentes”.

“Es una carretera muy peligrosa”, ha concluido Ramírez, quien ha señalado también que se trata de “una desgracia y mala suerte”.

La agrupación de Tráfico de la Guardia Civil investiga las causas del siniestro.

