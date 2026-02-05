Muere una mujer de 54 años tras ser arrollada por un camión en la N-II en Villafranca de Ebro: "Es una zona muy peligrosa"
El siniestro ocurrió a última hora de este pasado miércoles a la altura del municipio zaragozano en un punto con muy poca visibilidad. La víctima trabajaba en la localidad
Una mujer de 54 años falleció este pasado miércoles a ultima hora de la noche tras ser arrollada por un camión en la N-II a la altura de Villafranca de Ebro. Los hecho ocurrieron a las 22.45 horas, cuando una llamada a la central de emergencias de la Guardia Civil a través del 112 alertó del suceso a la altura del kilómetro 346 a la altura del municipio de Zaragoza. La mujer era vecina y trabajadora de la localidad.
La alcaldesa de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez, ha lamentado lo ocurrido y ha señalado que “es una zona muy peligrosa”, especialmente para los peatones. De momento no ha trascendido más información, solo que fue al cruzar: “Es la carretera de Barcelona y no hay ningún paso habilitado, ni semáforos, ni iluminación. Tampoco hay luz en la rotonda y la visibilidad es muy mala”, ha explicado antes de reiterar que faltan medidas de seguridad en este tramo de la nacional.
El atropello se produjo en la entrada del municipio y la víctima pudo haber sido golpeada por la parte trasera del camión, lo que pudo impedir que el conductor viera a la víctima. Volga sí que ha incidido en que pese a que la autopista está abierta como alternativa, “siguen produciéndose accidentes”.
“Es una carretera muy peligrosa”, ha concluido Ramírez, quien ha señalado también que se trata de “una desgracia y mala suerte”.
La agrupación de Tráfico de la Guardia Civil investiga las causas del siniestro.
