Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gigafactoría FigueruelasAgada Real ZaragozaMotín centro menores JuslibolCasademont ZaragozaElecciones Aragón 8FRosa Pasapalabra
instagramlinkedin

Desalojado un local ocupado en Zaragoza cuyos inquilinos eran reincidentes en delitos contra el patrimonio

El inmueble había sido utilizado previamente como punto de almacenamiento de objetos

Interior del local ocupado en Delicias.

Interior del local ocupado en Delicias. / POLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional han procedido al desalojo de un local ocupado ilegalmente en la calle Borja, en Zaragoza, cuyos moradores eran conocidos por su reiterada implicación en delitos contra el patrimonio.

La actuación se ha llevado a cabo tras diversas gestiones policiales y judiciales relacionadas con investigaciones previas por robos en interior de vehículo cometidos en este distrito. En una intervención realizada el pasado mes de enero, dicho local ya había sido objeto de entrada y registro judicial, al constatarse que estaba siendo utilizado como lugar de ocultación y almacenamiento de efectos procedentes de distintos ilícitos penales.

Durante aquella operación, los agentes intervinieron numerosos objetos sustraídos, logrando devolver parte de ellos a sus legítimos propietarios y constatando que el inmueble se encontraba ocupado de forma ilegal, además de presentar enganches fraudulentos a la red eléctrica.

Noticias relacionadas y más

Las investigaciones posteriores permitieron confirmar que los moradores del local continuaban vinculados a hechos delictivos similares, siendo personas reincidentes y habituales en este tipo de delitos, lo que motivó la adopción de nuevas medidas legales que han culminado con el desalojo del inmueble.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una pelea entre bandas latinas en un centro de menores de Zaragoza deja 14 heridos y obliga a intervenir a la Policía
  2. Álex Gomes, jugador del Real Zaragoza, en la primera selección del Fútbol Draft 2026
  3. Oficial: el Real Zaragoza despide a Ramón Lozano, director de la cantera zaragocista, tras semanas de alta tensión
  4. Pichu' Atienza, excompañero de El Yamiq en el Real Zaragoza: 'El tío era un imán, va a ayudar mucho
  5. Indignación y miedo en las puertas del reformatorio: 'Están pagando justos por pecadores, han emprendido a golpes al módulo entero
  6. La expresidenta de Vox en Teruel: 'Alejandro Nolasco es un traidor de manual
  7. Stellantis Figueruelas vuelve a parar: se cancela otro turno por el cierre del estrecho de Gibraltar
  8. Nolasco y su jefa de gabinete criticaron a Abascal por hacer salir a Vox del Gobierno de Aragón

DIRECTO | Feijóo y Azcón intervienen en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón

Podemos cierra la campaña en clave feminista y cargando contra una derecha que ve Aragón "como una oportunidad de negocio"

Podemos cierra la campaña en clave feminista y cargando contra una derecha que ve Aragón "como una oportunidad de negocio"

Directo | Pedro Sánchez y Pilar Alegría cierran la campaña del PSOE en Aragón

Directo | Pedro Sánchez y Pilar Alegría cierran la campaña del PSOE en Aragón

El PSOE pone punto final a su campaña a la presidencia del Gobierno de Aragón

El PSOE pone punto final a su campaña a la presidencia del Gobierno de Aragón

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Si Bilbao no es el que está jugando mejor en ACB, poco le falta"

Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza: "Si Bilbao no es el que está jugando mejor en ACB, poco le falta"

Concierto en Zaragoza: Bunbury vende en solo unas horas gran parte del aforo del Príncipe Felipe

Concierto en Zaragoza: Bunbury vende en solo unas horas gran parte del aforo del Príncipe Felipe

VÍDEO | Mitin de Podemos en Zaragoza con la presencia de Irene Montero

Tracking Pixel Contents