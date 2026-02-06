Desalojado un local ocupado en Zaragoza cuyos inquilinos eran reincidentes en delitos contra el patrimonio

Agentes de la Policía Nacional han procedido al desalojo de un local ocupado ilegalmente en la calle Borja, en Zaragoza, cuyos moradores eran conocidos por su reiterada implicación en delitos contra el patrimonio.

La actuación se ha llevado a cabo tras diversas gestiones policiales y judiciales relacionadas con investigaciones previas por robos en interior de vehículo cometidos en este distrito. En una intervención realizada el pasado mes de enero, dicho local ya había sido objeto de entrada y registro judicial, al constatarse que estaba siendo utilizado como lugar de ocultación y almacenamiento de efectos procedentes de distintos ilícitos penales.

Durante aquella operación, los agentes intervinieron numerosos objetos sustraídos, logrando devolver parte de ellos a sus legítimos propietarios y constatando que el inmueble se encontraba ocupado de forma ilegal, además de presentar enganches fraudulentos a la red eléctrica.

Las investigaciones posteriores permitieron confirmar que los moradores del local continuaban vinculados a hechos delictivos similares, siendo personas reincidentes y habituales en este tipo de delitos, lo que motivó la adopción de nuevas medidas legales que han culminado con el desalojo del inmueble.