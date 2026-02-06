Los educadores niegan que exista un problema de bandas latinas en el interior del centro de reforma de menores de Juslibol

"El problema no es la edad ni el origen, es que estamos gestionando un centro obsoleto, con plantillas mermadas y con una pérdida total de autoridad". Los trabajadores del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Juslibol han repetido este viernes sus reivindicaciones laborales tras al violento incidente de la mañana del jueves que ha dejado a un vigilante de seguridad en estado grave. Y además han negado la versión del Gobierno de Aragón, que asegura que el conflicto está en un enfrentamiento entre bandas latinas.

Según El presidente del comité de empresa del centro y también portavoz de la plataforma por el convenio autonómico, Héctor García, el empeño del Ejecutivo autonómico al atribuir el problema a grupos organizados "es una estrategia para desviar la atención" de los verdaderos déficits estructurales que arrastra el centro. "Enfocarlo y narrarlo así es darle un foco que no se ajusta a la realidad, pues fue un enfrentamiento entre dos chavales que se fue de las manos y al que se sumaron otros, como ha ocurrido en otras ocasiones".

Para la plantilla, tras una reunión con el Delegado del Gobierno, la insistencia en la teoría de las bandas juveniles y que la consejera Carmen Susín haya alarmamdo sobre la presencia de mayores de edad en el centro son "balones fuera", ya que es algo regulado por la ley del menor. "¿Qué nos vamos a quedar, solo con los rubios de ojos azules?", ha ironizado al recordad que desde el departamento de Bienestar Social también se ha pedido la repratriación de una decena de jóvenes tutelados en centros de acogida.

Para los trabajadores la situación laboral del centro es "insostenible" por la falta de dotación y medios con la que tienen que desempeñar su labor. Entre las reivindaciones que han trasladado a la Delegación del Gobierno de España en Aragón han recordado que el 25% de la plantilla se encuentra de baja y que en muchos turnos el trabajador con más experiencia para gestionar conflictos solo lleva seis meses en el puesto. Recuerdan que con las condiciones actuales a la empresa que gestiona el centro, FAIM, le cuesta encontrar empleados capacitados para la labor que desempeñan.

Por otro lado, el comité de empresa ha lamentado la falta de interés de la dirección del centro ante la situación de abandono. Además de explicar que no se han puesto en contacto con los trabajadores afectados durante el turno, han denunciado que en los últimos años han aumentado las "desautorizaciones" a las medidas disciplinarias o educativas que toman los trabajadores de atención directa. "No puede ser que un educador decrete una medida y desde arriba no la acepten. Perdemos toda figura de autoridad frente al chaval", han lamentado.

Los trabajadores han repetido que exigen la convocatoria urgente de una mesa con las empresas, el IASS y los sindicatos para establecer un nuevo modelo de gestión y un convenio autonómico que frene la sangría de personal y garantice la seguridad."Estamos muy cabreados porque alquier día vuelve a pasar, hemos visto que ayer se pudo contener por la intervención policial, pero necesitamos que nos escuchen, pues nos va la vida en ello".