La Policía Nacional detiene a un ladrón tras localizar en un anticuario de Zaragoza un arma robada

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda de Calatayud, en Zaragoza, ocurrido entre noviembre y diciembre del pasado año.

La investigación se inició tras la denuncia de la propiedad del inmueble, quien había publicado un anuncio de venta de la vivienda en una conocida página de compraventa de inmuebles. En dicho anuncio se mostraban numerosos objetos antiguos y reliquias de valor que se encontraban en el interior de la vivienda, circunstancia que fue aprovechada por el autor.

Según las pesquisas policiales, el detenido accedió al inmueble tras saltar al patio interior y fracturar uno de los accesos, sustrayendo numerosos efectos, entre ellos armas antiguas, uniformes militares clásicos, cuberterías de plata y otros objetos de valor histórico.

El avance de la investigación permitió localizar parte de los uniformes y una de las armas sustraídas en un anticuario, donde fueron intervenidas por los agentes. Asimismo, los enseres de plata fueron recuperados en una casa de compraventa de la ciudad de Zaragoza.

En el registro practicado en el domicilio del detenido en la ciudad bilbilitana, se localizaron varios efectos relacionados con el robo.

En la mañana de este viernes está prevista la devolución de los objetos recuperados a su legítimo propietario. Tanto el responsable del anticuario como el de la casa de compraventa han sido informados de sus derechos como perjudicados, ya que abonaron importantes cantidades de dinero por los objetos adquiridos.

La investigación continúa abierta con el objetivo de recuperar más efectos sustraídos y esclarecer la posible participación de otras personas en los hechos.