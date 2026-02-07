Una colisión frontal obliga a cortar la A-21 en Sigués: hay tres heridos graves y uno leve
Una menor ha tenido que ser trasladada a un hospital de Pamplona
Un grave accidente de tráfico registrado este sábado por la mañana en la autovía A-21 en la provincia de Huesca ha dejado cuatro personas heridas, tres de ellas de gravedad, tras una colisión frontal entre dos turismos en el término municipal de Sigüés.
El siniestro se ha producido a las 10.45 horas en el enlace de salida de la A-21, a la altura del punto kilométrico 73,300 y en sentido creciente, cuando uno de los vehículos ha invadido el carril contrario y ha impactado de frente contra el otro turismo, según la información facilitada por los servicios de emergencias.
Como consecuencia del choque, la conductora del primer coche ha resultado herida leve, mientras que otras tres personas han sufrido lesiones graves: un ocupante del primer turismo, el conductor del segundo y una menor de 17 años que viajaba como ocupante en este último vehículo. La joven fue evacuada en helicóptero medicalizado del 112 a un centro hospitalario de Pamplona. Los otros dos heridos graves también fueron trasladados al mismo hospital, y la herida leve fue atendida y derivada a un centro de salud de una localidad próxima al lugar del accidente.
La colisión obligó a cortar temporalmente la autovía al tráfico y a habilitar un desvío alternativo por la carretera nacional N-240. La circulación se restableció a las 16.20 horas, una vez finalizadas las labores de atención a los heridos y de retirada de los vehículos.
