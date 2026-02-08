Crisis en los centros de menores de Zaragoza: los educadores se plantan tras el motín y las agresiones

Llevaban tiempo avisando de que la situación en los tres centros de menores y el de reforma en Zaragoza era insostenible. De que todo podía saltar por los aires con consecuencias muy negativas, tanto para los menores como para los trabajadores. Y es lo que ha sucedido. En lo que llevamos de año, los centros de acogida han registrado hasta seis episodios de violencia verbal y física de menores a trabajadores (cinco de ellos en dos centros gestionados por Kairós) y se han interpuesto 13 denuncias por agresión ante la Policía. Este jueves, el centro de reforma de menores de Juslibol vivió una jornada histórica tras un motín que se prolongó durante dos horas y que dejó varios heridos. Los trabajadores han alzado la voz y están dispuestos a plantarse y llegar hasta el final.

La jornada de este jueves será crucial. La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección ha solicitado un encuentro con la consejera de Políticas Sociales, Carmen Susín (entonces en funciones) y las patronales para analizar la situación y acordar soluciones «urgentes y reales de forma consensuada». Está por ver si se celebra y su resultado porque, ese mismo día, por la tarde, hay una asambleas de trabajadores convocada en la que se decidirá el calendario de movilizaciones.

No es la primera vez que la plataforma, que reclama la implicación del Gobierno de Aragón en el conflicto, exige mejoras laborales, pero sí la primera que lo hace con este historial conflictivo que está repercutiendo en la salud mental de los educadores y trabajadores sociales. Como muestra, los profesionales aseguran que el 25% de la plantilla se encuentra de baja y que en muchos turnos el educador con más experiencia para gestionar conflictos solo lleva seis meses en el puesto. Hasta la consejera Susín, admitió este viernes que en el centro de reforma de Juslibol existen problemas relacionados con el «proyecto educativo y la organización interna». Fallos que, dijo, son «estructurales» que se han intentado solventar con más contrataciones, tanto en educadores como en vigilancia y seguridad, apuntó.

Los educadores niegan la mayor e insisten en que no hay estabilidad laboral, no les dejan participar en el desarrollo del proyecto educativo que se aplica y faltan recursos especializados para atender a estos menores, cada uno con unas particularidades y necesidades. En el caso del centro de reforma, cumpliendo condena por un delito.

El violento motín del jueves, que nada tuvo que ver con bandas latinas como en un primer momento aseguró la DGA, ha sido el detonante de un conflicto por la negociación del convenio que lleva tiempo enquistado. Porque ahora, apuntan los trabajadores, ha quedado constatado que lo que está en riesgo es la integridad tanto de los jóvenes como de los propios profesionales que deben acudir a su puesto de trabajo el día después de haber sufrido una agresión o un motín.

Reunión y asamblea

Según explican desde la plataforma, el jueves se ha convocado a las empresas que gestionan estos centros (Rey ardid, Ozanam, Ymca, Kairós, Aldeas infantiles y la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social), a la Asociación Patronal de Entidades de Familia y Menores y la de Organizaciones de Acciones e Intervención Social, además de a la consejera Susín y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val.

Este encuentro, de producirse, sería el jueves por la mañana, mientras que por la tarde se ha convocado una asamblea de trabajadores, tanto de los centros de acogida de menores como el de reforma para analizar la situación actual y decidir el calendario de movilizaciones para visibilizar en la calle un problema que este jueves generó situaciones de peligro en las instalaciones de Juslibol, donde varios menores precisaron de atención sanitaria, además de los trabajadores del turno. Un vigilante y una educadora se encuentran de baja. También 14 policías presentaron parte médico. Ni el Gobierno de Aragón, responsable de estos centros, ni la Delegación del Gobierno en Aragón han informado sobre el número concreto de heridos durante el motín.