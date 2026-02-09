Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida una pareja por multitud robos en trasteros de comunidades vecinales de Zaragoza

Los hechos tuvieron lugar en el barrio del Arrabal

Los detenidos accediendo a las comunidades de vecinos.

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de multitud de robos cometidos, entre finales de noviembre y diciembre de 2025, en garajes de comunidades vecinales del barrio del Arrabal, en Zaragoza.

Según informa la Dirección General de Policía, la investigación se inició a raíz las denuncias presentadas por varios de los vecinos afectados para alertar de que habían forzado las puertas de acceso de sus trasteros y sustraído objetos de valor en su interior.

Uno de los detenidos accede a las propiedades.

Las pesquisas permitieron determinar que los detenidos llevaron a cabo más de veinticinco robos en inmuebles situados en calles como Gallocanta y Valle de Zurita, en los que se habían apropiado de varias bicicletas, herramientas, instrumentos musicales, objetos de colección y productos alimentarios.

Los detenidos, que suman más de medio centenar de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición del Tribunal de Instancia de la capital altoaragonesa en funciones de guardia, cuyo titular acordó su puesta en libertad con cargos. 

