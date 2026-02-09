Detenida una pareja por multitud robos en trasteros de comunidades vecinales de Zaragoza
Los hechos tuvieron lugar en el barrio del Arrabal
Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de multitud de robos cometidos, entre finales de noviembre y diciembre de 2025, en garajes de comunidades vecinales del barrio del Arrabal, en Zaragoza.
Según informa la Dirección General de Policía, la investigación se inició a raíz las denuncias presentadas por varios de los vecinos afectados para alertar de que habían forzado las puertas de acceso de sus trasteros y sustraído objetos de valor en su interior.
Las pesquisas permitieron determinar que los detenidos llevaron a cabo más de veinticinco robos en inmuebles situados en calles como Gallocanta y Valle de Zurita, en los que se habían apropiado de varias bicicletas, herramientas, instrumentos musicales, objetos de colección y productos alimentarios.
Los detenidos, que suman más de medio centenar de antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, pasaron a disposición del Tribunal de Instancia de la capital altoaragonesa en funciones de guardia, cuyo titular acordó su puesta en libertad con cargos.
