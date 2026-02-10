El abogado de Miguel Grima y los psicólogos de Santiago Mainar se reencuentran 19 años después del crimen de Fago

La vida da muchas vueltas y pone en el camino a muchas personas. Algunas entran y se quedan para siempre, pero otras salen con el paso de los años. Fruto de muchos azares, del laboral por ejemplo, también se forjan relaciones, más bien encuentros, que resultan pasajeros y en ocasiones hasta anecdóticos. Pero ayer, en un juicio por un delito de agresión sexual en la Audiencia Provincial de Zaragoza, se constató que en la recámara siempre hay hueco para rencillas que nunca se olvidan por mucho que aquellos encuentros pudieran parecer pasajeros. Frente a frente y cara a cara se volvieron a ver el penalista zaragozano Enrique Trebolle y los psicólogos madrileños José María Caballero y Déborah Calvo, viejos conocidos de uno de los pleitos más mediáticos de la crónica negra aragonesa como fue el crimen de Fago...

"En el caso Fago ustedes actuaron como peritos de la defensa", subrayó ayer Trebolle cuando interrogaba a estos mismos psicólogos, quienes en esta ocasión elaboraron un informe sobre una mujer que denunciaba a su cliente. De esta forma intentó exponer el abogado la actitud de los peritos a la hora de responder a las cuestiones que él mismo les iba planteando, pues el interrogatorio se enmarañó de tal manera que, entre dimes y diretes, tuvo que intervenir la magistrada Natividad Rapún para advertirles de que cesaran esas "pullas", que ya sería ella la encargada de ventilar el asunto.

El penalista Enrique Trebolle representó a los familiares del difunto Miguel Grima en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza por el crimen de Fago. / ÁLVARO CALVO | EFE

A su mesa, eso sí, no ha llegado un procedimiento tan extenso como las miles de páginas de la instrucción del crimen de Fago tras el asesinato de su alcalde, Miguel Grima (PSOE). En el expediente constaba la valoración de José María Caballero y Déborah Calvo sobre Santiago Mainar, a quien se declaró culpable de tirotear a Miguel Grima sin descartar que lo hiciera "en compañía de otra u otras personas". Sobre su confesión, de hecho, llegaron a decir ambos psicólogos que era "compatible" con un "acto de justicia popular", con esa idea de que "tiene que salvar a otros" según cuentan las crónicas del juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Huesca.

Pero el jurado no les creyó. Así que se declaró culpable a Mainar, quien en estos momentos permanece en la cárcel de Dueso (Cantabria) para cumplir una condena de 20 años y 9 meses de prisión que saldará a finales de 2027. En aquella ocasión, en el crimen de Fago, el pulso judicial lo ganó Trebolle. En este segundo pleito, más de 17 años después de cruzar sus trayectorias, está por ver...