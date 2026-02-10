Dos detenidos en Zaragoza por atracar a una mujer y reventar dos coches de la Policía

Dos hombres de origen margebí se despertaron el pasado jueves con ganas de delinquir. Y lo hicieron por partida doble aunque pronto se puso fin a su periplo delictivo al dormir esa misma noche en calabozos. Ambos atracaron a una mujer en la calle Predicadores, en el barrio zaragozano del Gancho, y le arrebataron el bolso con el que se dieron a la fuga. Pero no pudieron ir muy lejos porque fueron detenidos a los pocos minutos. Entonces volvieron a la carga, agredieron a estos mismos agentes y la emprendieron contra los coches policiales hasta el punto de dejar inoperativos ambos vehículos según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Fue sobre las 08.30 horas del 5 de febrero de 2026 cuando los dos detenidos asaltaron a la víctima en la calle Predicadores, donde le robaron el bolso por el método del tirón. En el transcurso del robo le tiraron al suelo y le causaron diversas lesiones hasta que se dieron a la fuga con el botín. Pero la colaboración de los testigos de estos mismos hechos fue clave para que no pudieran marchar muy lejos. Tanto es así que fueron detenidos a los pocos minutos tras identificarles una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana que patrullaba la zona.

Agresión a la Policía

A ambos se les detuvo por un delito de un robo con violencia y otro delito de atentado a agente de la autoridad porque agredieron a los agentes que participaron en su detención. Pero su agresividad no cesó entonces. Y es que ambos la emprendieron a patadas contra los vehículos que les llevaron hasta dependencias policiales.

De esta misma forma, gracias a la colaboración vecinal, también se detuvo unos días antes, el pasado 27 de enero, a un hombre que intentó robar a otra mujer en la calle Vicente Berdusán. En aquella ocasión también fueron dos varones quienes abordaron a la víctima, aunque en el entorno de la urbanización de Parque Roma solo se pudo detener a uno de ellos. Fue sobre las 16.30 horas.