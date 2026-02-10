El parte de 'guerra' de dos antidisturbios tras el motín en el centro de reforma de menores de Zaragoza

Hasta 12 partes médicos se han remitido al Juzgado a raíz de la intervención de la UIP, los conocidos como antidisturbios, en un motín en el centro de menores de Juslibol, en Zaragoza. En estos mismos informes se referencian golpes, laceraciones u otras complicaciones derivadas, por ejemplo, del empleo de gas pimienta para controlar una situación de máxima violencia entre los internos. Pero hay lesiones de mayor gravedad que ya han sido aportadas a este procedimiento abierto por varios delitos, entre ellos, atentado a la autoridad y lesiones. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, un agente sufre un esguince de muñeca mientras que otro compañero sufre una luxación de mandíbula.

En cualquier caso no son los únicos que han salido malparados de esta intervención, pues un vigilante de seguridad se llevó la peor parte tras recibir un puñetazo por la espalda y una patada en la cabeza, según revelan las cámaras de seguridad con las que está dotado el Centro de Educación e Internamiento de Juslibol. Fue, precisamente, la agresión que precipitó la rápida intervención de los antidisturbios tras darse la voz de alarma sobre las 12.30 horas del 5 de febrero. Llegar y actuar, prácticamente.

Desde entonces ha asumido las pesquisas el Grupo de Menores (Grume), cuyos investigadores citaron ayer a declarar a este mismo vigilante en las dependencias de la comisaría de Actur-Rey Fernando. Entre sus averiguaciones consta el origen de este violento motín, que varios internos le arrebataron las llaves a un vigilante de seguridad y liberaron a otros compañeros. De esta forma se concluyó que nada tenía que ver con bandas latinas, unas pesquisas en las que colaboraron los investigadores adscritos a la Brigada de Información.

En el Centro de Educación e Internamiento de Juslibol permanece internos los menores que deben cumplir una sentencia condenatoria. Según su perfil y el delito cometido, ingresan en uno de los cuatro módulos en lo que se dividen las instalaciones: de acogida, terapéutico, semiabierto y cerrado. Fue en este último, al parecer, donde tuvieron lugar los hechos.