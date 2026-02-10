Investigan a un conductor por el atropello a dos ciclistas en un municipio de Zaragoza: hay un herido grave

La Guardia Civil de Zaragoza investiga a un conductor por el atropello a dos ciclistas, resultando uno de ellos herido de gravedad, en las proximidades de la localidad de Utebo.

El suceso tuvo lugar sobre las 12.45 horas del pasado 25 de enero, cuando la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza fue requerida por un atropello ocurrido en la autovía A-68 a la altura del kilómetro 251. El siniestro vial consistió en el atropello por parte de un turismo a dos ciclistas que circulaban por el arcén de dicha carretera. Uno fue herido de gravedad, siendo evacuado al hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, mientras que el otro resultó herido leve, siendo trasladado al hospital Universitario Clínico Lozano Blesa. Ambos ciclistas pertenecen al Club Ciclista Zaragozano de la capital.

Tras el estudio de la dinámica del siniestro y realizadas las investigaciones para determinar las causas del mismo, la Guardia Civil de Tráfico concluyó que se produjo como resultado de una conducción imprudente por parte del conductor del vehículo implicado en el atropello. Por este motivo, el pasado 3 de febrero de 2026, este varón, de 36 años, fue investigado por un supuesto delito de lesiones por imprudencia.

La Guardia Civil recuerda que el Artículo 152 del Código Penal (CP) español castiga al causante de lesiones por imprudencia, imponiendo penas que van desde prisión de 3 meses a 3 años, multa de 1 a 2 meses y, en todo caso, la privación del derecho a conducir vehículos por tiempo superior a 3 meses y hasta 4 años.

"Es necesario recordar que, en 2025, la distracción se consolidó como la principal causa de siniestros viales mortales en la provincia de Zaragoza, presente en el 50% de los fallecimientos y en más del 16% del total de siniestros viales, por lo que es crucial la concienciación de la necesidad de prestar la máxima atención posible en la conducción, en pro de garantizar la seguridad vial", recuerdan desde la Guardia Civl.