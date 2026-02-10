La rápida intervención de la Policía Nacional evita el suicidio de un joven en Zaragoza

La Policía Nacional ha intervenido de manera decisiva para salvar a un joven en Zaragoza que intentaba suicidarse. Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado domingo, en la zona del Puente de Hierro, cuando en la Sala CIMACC 091 se recibió una llamada que alertaba de la presencia de una persona en grave riesgo para su vida o integridad.

A su llegada, los agentes localizaron al joven en un momento crítico, pero consiguieron rescatarlo y ponerlo a salvo. Posteriormente, se activaron los recursos sanitarios y asistenciales necesarios para garantizar su atención y protección. Una vez puesto a salvo, los agentes permanecieron junto a él, manteniendo una conversación serena, transmitiéndole calma y haciéndole sentir acompañado, hasta la llegada de los sanitarios.

La Policía Nacional recuerda que, en la vida cotidiana, "muchas personas conviven en silencio con un sufrimiento emocional profundo". "La depresión y otros trastornos de la salud mental pueden afectar a cualquier persona y manifestarse de formas muy diversas, como un cambio repentino de comportamiento, aislamiento, pérdida de interés por actividades habituales o una sensación persistente de desesperanza", han añadido.

"Reconocer estas señales a tiempo puede ser clave para ofrecer ayuda y evitar situaciones irreversibles. Ante cualquier indicio de sufrimiento emocional intenso, es fundamental no mirar hacia otro lado, escuchar sin juzgar y activar los recursos de apoyo existentes", han recordado desde la Policía Nacional.

En este sentido, la Policía Nacional recuerda la existencia de líneas de atención y apoyo profesional como el teléfono 024 de Atención a la Conducta Suicida, disponible las 24 horas, así como los servicios de emergencia (091) (112) y los profesionales de la salud mental. "Pedir ayuda es un primer paso esencial y puede salvar vidas", han subrayado desde la Jefatura Superior de Policía en Aragón.