"Baja la música": un reproche en un bus urbano de Zaragoza acaba con paliza, móvil robado y tres jóvenes detenidos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a tres jóvenes como presuntos autores de un robo con violencia ocurrido dentro de un autobús urbano a la altura del paseo Echegaray y Caballero, un caso que vuelve a poner el foco en la seguridad del transporte público en horario nocturno.

Según la información facilitada, los hechos se produjeron alrededor de las 23.00 horas del 9 de febrero. La víctima viajaba en el autobús cuando, en un momento dado, recriminó a tres jóvenes que llevaban la música a un volumen elevado. Ese gesto, aparentemente cotidiano —el típico “baja la música” que cualquiera podría decir en un trayecto— fue el detonante de una situación que, en cuestión de segundos, acabó en una agresión.

Según ha informado la Policía Nacional, tras la recriminación los tres varones comenzaron a golpear al pasajero con puñetazos. La agresión fue lo suficientemente intensa como para que la víctima cayera al suelo, mientras el resto de viajeros asistía a la escena en un espacio reducido, sin posibilidad real de apartarse.

Apertura de emergencia para huir

En medio del forcejeo, el teléfono móvil del afectado cayó al suelo. En ese instante, una pasajera lo recogió con la intención de devolvérselo a su propietario, un gesto instintivo de ayuda que, sin embargo, terminó complicando aún más la situación: uno de los agresores se lo arrebató violentamente antes de que pudiera entregárselo a la víctima. Con el móvil ya en su poder, el grupo habría dado un paso más en su huida utilizando un método poco habitual pero muy efectivo en un autobús urbano: accionaron el mecanismo de apertura de emergencia del vehículo.

La escena, según fuentes policiales, terminó con los tres sospechosos escapando a pie tras abrir la salida de emergencia. En esos minutos, la víctima quedó con lesiones en el rostro, mientras algunos pasajeros trataban de reaccionar y se daba aviso a las fuerzas de seguridad.

Tras la llamada, varias patrullas se desplazaron de forma inmediata al lugar. Uno de los indicativos se centró en asistir a la víctima y comprobar su estado, mientras otro dispositivo inició la búsqueda de los autores por las inmediaciones. La rapidez en la intervención fue clave: pocos minutos después, los agentes localizaron a tres varones cuyas características coincidían plenamente con las aportadas por los testigos.

Muchos antecedentes policiales

Los tres han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia. Además, según la Policía, pese a su corta edad, los arrestados acumulan varios antecedentes policiales, un dato que suele generar inquietud social porque sugiere reincidencia y abre el debate sobre qué ocurre con ciertos perfiles que vuelven a aparecer en actuaciones similares.

Los detenidos han pasado este martes por la mañana a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, que será el encargado de determinar las medidas cautelares y el rumbo del procedimiento.