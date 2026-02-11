El fallecido en el hotel París de Zaragoza murió por causas naturales

La autopsia es infalible. Por eso se acaba de cerrar la investigación de la muerte de un hombre de 65 años en una habitación del hotel París de Zaragoza, donde se descubrió su cadáver sobre las 12.30 horas del sábado 31 de enero. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el examen forense revela que el sexagenario falleció por causas naturales tal y como se intuía en esa misma habitación cuando se llevó a cabo el levantamiento del cadáver. Así que la Policía ha dado carpetazo a las pesquisas que iniciaron para averiguar lo que allí había sucedido...

De esta forma se ha hecho saber al titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, a la jueza María José Moseñe, que se encontraba en funciones de guardia cuando tuvieron lugar los hechos. A su mesa se ha hecho llegar la autopsia que se practicó en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) junto a otras averiguaciones que hicieron las agentes en este complejo hotelero de la calle San Pablo (19). Porque la voz de alarma la dio una trabajadora del servicio de limpieza cuando accedió a la estancia en la que estaba alojado.

Un día alojado

En un primer momento se barajó que el difunto podría llevar muerto varios días, aunque pronto se descubrió que este varón nacido en 1960 permanecía alojado allí desde apenas 24 horas antes. En su caso concertó la reserva a través de una página web que no fue la del hotel París, donde nunca antes se había alojado según pudieron averiguar los investigadores. En la habitación se llevó a cabo una inspección técnico-ocular de la mano de sus compañeros de Policía Científica.

En el lugar de los hechos también pudieron comprobar que el cadáver no presentaba signos de violencia, aunque un furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo se encargó de trasladarlo hasta el IMLA para certificar las causas del decesos. Son unos resultados que en los últimos días se han remitido a la jueza instructora tras concluirse que se trata de una muerte natural.