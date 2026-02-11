Un hombre se apropia de más de 92.000 euros de un vecino de 80 años de un pueblo de Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años y vecino de Urrea de Jalón (Zaragoza) como presunto autor de delitos de apropiación indebida y estafa, tras apoderarse presuntamente de más de 92.000 euros de un vecino de 80 años a quien ayudaba desde 2022 con compras y desplazamientos.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación comenzó tras una denuncia presentada en diciembre de 2025 cuando la víctima detectó movimientos irregulares en sus cuentas y descubrió que un vehículo que había financiado con su dinero figuraba a nombre del sospechoso.

Los agentes determinaron que el detenido se había ganado la confianza del octogenario bajo el pretexto de prestar ayuda sin contraprestación económica, obteniendo acceso a su tarjeta de crédito y cartilla bancaria. A partir de ahí realizó numerosos cargos para uso personal, entre ellos compras, pago de seguro del turismo, combustible y servicios telefónicos, todo ello con fondos de la cuenta de la víctima.

El análisis de los movimientos bancarios reveló que en los últimos tres años la cuenta del perjudicado menguó en más de 92.000 euros, llegando a quedar en menos de 50 céntimos el pasado diciembre. Con los indicios recabados, la Guardia Civil detuvo el pasado 4 de febrero al sospechoso, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial.