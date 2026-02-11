Así ha sido el adelantamiento temerario de un camión a la altura de Quinto de Ebro

Los hechos ocurrieron el pasado día 16 de diciembre de 2025, cuando la Central COTA del Subsector de Tráfico de Teruel, recibió comunicación de un usuario, en el cual aportaba un video de un adelantamiento realizado por el conductor de un camión ocurrido a la altura del km 192,800 de la carretera N-232 (Vinaroz-Santander), sentido Vinaroz y término municipal de Quinto de Ebro (Zaragoza).

En dicha grabación se observa perfectamente como el conductor de un vehículo articulado realiza un adelantamiento a otros dos vehículos, en un tramo ascendente, con un cambio de rasante muy próximo y en curva, existiendo señales claras de prohibición de adelantamiento y con visibilidad reducida; A su vez, en el vídeo, también se aprecia a un vehículo circulando en sentido contrario, a cuyo conductor y ocupantes, el conductor investigado puso en concreto peligro de colisión frontal.

Por parte del Grupo GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico), de la Unidad de Investigación y Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Teruel y, una vez se pudo identificar al citado conductor, el cual reside en una comunidad autónoma distinta a Aragón, se han instruido las correspondientes diligencias judiciales que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Zaragoza, poniendo al investigado a disposición de la citada autoridad judicial.

El delito contra la seguridad vial, por conducción de un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta poniendo en peligro concreto la vida o la integridad de las personas puede llevar aparejada una pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.