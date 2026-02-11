Susto en un municipio de Huesca al arder el exterior de una planta de reciclaje
Se espera que el fuego se extinga a lo largo de este miércoles
Los bomberos de la Diputación de Huesca han intervenido esta noche en un incendio que ha afectado al exterior de una planta de reciclaje en San Juan, en el término municipal de Monzón (Huesca), a la espera de que el fuego se extinga a lo largo de la mañana de este miércoles.
La DPH ha informado de que participan en la extinción bomberos de los parques de Monzón, Barbastro y Fraga, con tres autobombas, dos oficiales y 7 bomberos. Han recibido el aviso a las 22.50 horas, notificándose que estaban ardiendo varios montones de materiales de madera, plástico, colchones y ruedas.
La primera intervención se ha centrado, en colaboración con personal de la planta, en evitar la propagación del fuego a otros montones de materiales y a la nave principal.
Tras evitar la propagación, se ha quedado en el lugar del incendio el retén de Monzón para extinguir las llamas. El retén permanece a esta hora en la planta. En el suceso han colaborado también Guardia Civil y Policía Local de Monzón.
