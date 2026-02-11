Tres detenidos en Zaragoza por un atraco con la técnica de 'Ronaldinho'
La Policía detiene a tres jóvenes por robar una cadena a otro joven en la calle de El Temple
Si una técnica para robar recibe el nombre de 'Ronaldinho', no hay que tener mucha imaginación para pensar que requiere de cierto grado de destreza para ejecutar ciertas acciones como aquellas virguerías con las que el astro brasileño deslumbraba en los campos de fútbol. Este fue el modus operandi con el que tres jóvenes marroquíes atracaron el pasado viernes a un veinteañero en la calle de El Temple, en el Casco de Zaragoza, donde le robaron una cadena que le arrancaron del cuello. Así que por estos hechos fueron detenidos A. E., A. R. y M. T. B. como presuntos autores de un delito de robo con violencia.
Fue el empleado de un pub quien informó a la Policía de la comisión del robo por medio de este método, ya que observó como uno de los tres detenidos comenzó a despistar a la víctima con los saludos a los que acostumbraba Ronaldinho. Sus compinches se mantuvieron al margen hasta que se hicieron con la cadena y se dieron a la fuga. Pero, a los pocos minutos, fueron detenidos después de que una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana les interceptara en la calle Pignatelli tras abandonar apresuradamente la calle Escopetería.
Dinero en efectivo
Entre sus pertenencias no se pudo recuperar la cadena, aunque los agentes intervinieron unos 200 euros en efectivo "por si los hubiese obtenido a cambio de vender la cadena robada" según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario. Y es que los tres detenidos salían de una vivienda de la calle Pignatelli, a la que se accede por una tapia en la calle Escopetería, donde se venden artículos robados a cambio de dinero o de droga.
Asistidos por los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los tres detenidos quedaron en libertad tras pasar el sábado por la mañana a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, en funciones de guardia. Son tres jóvenes marroquíes cuyas edades oscilan entre los 20 y los 22 años. Y todos ellos tienen antecedentes: M. T. B. suma 17 detenciones, A. E. suma 6 detenciones y A. R. suma cuatro detenciones.
