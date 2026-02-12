60 personas desalojadas tras declararse un edificio en ruinas en Caspe

Un total de 60 personas, entre ellas 23 menores, de cinco nacionalidades han sido desalojadas este jueves de un edificio de la localidad de Caspe (Zaragoza) por el riesgo de derrumbe del mismo. El Gobierno de Aragón ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón en fase de alerta al activarse el Plan de Emergencia de Protección Civil de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe debido a la orden de este desalojo preventivo.

El inmueble, de cinco plantas y situado en la calle Paseo Nuevo nº 8, está siendo evacuado después del informe técnico emitido ayer por el arquitecto municipal, que advierte del peligro estructural. Presenta grietas y filtraciones de agua. La alcaldesa de Caspe ha firmado esta mañana el decreto que ordena el desalojo para garantizar la seguridad.

El consejero Roberto Bermúdez de Castro, en Caspe, este jueves. / SERVICIO ESPECIAL

El operativo, coordinado por el Gobierno de Aragón, cuenta con los siguientes cuerpos operativos movilizados: Policía Local de Caspe, Guardia Civil, agrupación de voluntarios de protección civil de la Comarca Bajo Aragón Caspe y Cruz Roja, que están llevando a cabo el desalojo y la atención a las personas afectadas. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se ha desplazado hasta el municipio.

Noticias relacionadas

Las personas evacuadas serán trasladadas al pabellón municipal 3 de Caspe para pasar esta noche, mientras que para los próximos días se les buscará una solución habitacional lo antes posible. "Se están gestionando las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas durante la estancia temporal", han señalado desde el Gobierno de Aragón.