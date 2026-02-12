Alerta en Zaragoza por el "preocupante" aumento del uso de vapeadores dentro de los institutos

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Participación Ciudadana encargada del desarrollo del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, han detectado un incremento preocupante en el consumo de dispositivos electrónicos de vapeo entre alumnos de Educación Secundaria Obligatoria en Zaragoza.

Según la información trasladada por distintos equipos directivos y docentes, esta práctica no se limita a los alrededores de los centros, sino que se está produciendo en su interior e incluso dentro de las propias aulas. Además, según ha informado este jueves la Policía, algunos profesores han comunicado que, al recriminar esta conducta, determinados alumnos adoptan actitudes desafiantes que generan situaciones de tensión y alteran la convivencia escolar.

Los responsables educativos han señalado igualmente que este consumo se ve favorecido por la facilidad de adquisición de los productos a través de internet, así como por el intercambio y la venta de dispositivos entre los propios alumnos, circunstancia que los policías han podido constatar en diversas actuaciones.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional advierte de que los denominados cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo, contengan o no nicotina, pueden generar conductas adictivas en edades tempranas y contribuir a la normalización del hábito de inhalar sustancias, siendo en muchos casos la antesala del tabaquismo tradicional.